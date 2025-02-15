7 sezondur skorun adı: Dusan Tadic

Anderlecht maçında takımının ilk golünü atan Tadic, bu sezon 10 gol ve 15 asist katkısı vererek istikrarını bozmadı. Sırp yıldız, son 7 sezonda oynadığı takımlara 10 üzeri gol ve asist katkısı verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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7 sezondur skorun adı: Dusan Tadic
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15 Şubat 2025 11:30
Dusan Tadic hem asistleri hem de golleriyle Fenerbahçe'ye katkı vermeye devam ediyor.

Sırp yıldız Sarı-Lacivertliler'in Anderlecht ile oynadığı Avrupa Ligi maçında takımının ilk golünü kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla daha şimdiden 10 gol ve 15 asiste ulaşmayı başardı.

Ayrıca Tadic son 7 sezonda oynadığı takımlara 10 üzeri gol ve asist katkısı verdi.

Kanarya'ya geçen yıl 16 gol-16 asistlik katkı veren yıldız orta saha, Ajax'taki performansı ile de müthiş istatistikler yakalamıştı.

36 yaşındaki futbolcu, Anderlecht maçı sonrası "Takım olarak çok iyi performans sergiledik. Her şeyi birlikte yaptık. Hep birlikte savunma ve atak yaptık" ifadelerini kullanmıştı.


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