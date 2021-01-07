(7 Ocak Perşembe) Son bölüm Mucize Doktor 44. bölüm full izle youtube FOXTV geçen bölüm özet

Mucize Doktor yeni bölüm FOXTV canlı izle 7 Ocak Perşembe günü izleyicilerle buluşuyor. Yeni bölümde yine birbirinden önemli maceralar Mucize Doktor canlı izle 7 Ocak bölümünde büyük ilgi çekecek. Senaryosu, oyunculukları ile vatandaşların beğenisini kazanan Mucize Doktor son bölüm, Mucize Doktor yeni bölüm, Mucize doktor canlı izle, 7 Ocak Mucize Doktor full izle detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

07 Ocak 2021 12:45
(7 Ocak Perşembe) Son bölüm Mucize Doktor 44. bölüm full izle youtube FOXTV geçen bölüm özet
Yeni bölüm Mucize doktor son bölüm canlı takip full detaylarıyla ekranlara geliyor. İlgi çeken bölümlerin en yenisinde Mucize Doktor son bölüm sonrasında Mucize Doktor canlı izle diyerek ekran başına kilitlenen vatandaşlar seyirci olarak meraklı bekleyişte. Mucize Doktor izle canlı yayın 44. bölüm, Mucize Doktor'un 44. bölümünü izlemek istiyorum diyenler için televizyon başında yerinşi alma zamanı geldi.
Mucize Doktor yeni bölümü yani 44. bölümüyle FOXTV'de 7 Ocak 2021 Perşembe canlı yayın olarak izleyebilirsiniz.

YENİ BÖLÜM MUCİZE DOKTOR 44. BÖLÜM KONUSU, YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Berhayat Hastanesi ekonomik bir darboğazdadır ve yeni cerrahi şefi olan Ferman, asistanlarından üçünü işten çıkarmak zorundadır. Tanju, en güçlü adayın Ali olduğuna inanır ve onun baskısıyla Ferman, Ali'ye kendi vakasını verir. İlk kez bir vakanın bütün sorumluluğunu üstlenen Ali çok mutludur, hatta Ezo'nun başına bir sürü iş açması bile keyfini kaçıramaz. Başta üst kademenin gizli tuttuğu bu işten çıkarma meselesi daha sonra herkesçe öğrenilir ve bütün hastanede kıyasıya bir rekabet başlar. Sonunda kazanan kim olacaktır? Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

CANLI YAYIN FOXTV MUCİZE DOKTOR KAÇIRMADAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NE OLDU? SON BÖLÜM MUCİZE DOKTOR ÖZET

Ferman, Nazlı ve Ali prestijli bir ödül için yurtdışında bir konferansa gitmektedir. Ama Ezo herkese sürpriz yapıp aynı uçağa binince daha en başından ortalık karışır. Diğer tarafta mahkemeye çağırılan Tanju, cerrahi bölümü Demir ve Doruk'a emanet etmek zorundadır. Acile kritik durumda bir hasta getirilince Demir ve Doruk'un Tanju'dan habersiz harekete geçmekten başka şansı kalmaz. Aynı sırada uçaktaki yolcular gizemli bir hastalığa yakalanmaya başlar. Zaman hem Demir'le Doruk hem de uçaktaki yolcular için süratle daralırken herkes limitinin sonuna kadar test edilir. Ve sonunda ölümle burun buruna gelenler kendilerini bile şaşırtacak itiraflarda bulunacaktır.

YOUTUBE İZLE TEK PARÇA MUCİZE DOKTOR

Dizi Mucize Doktor'un tüm bölümleri, en önemli anları, fragmanları resmi Youtube kanalında yayınlanıyor.


MUCİZE DOKTOR 42. BÖLÜMDE NE OLDU, 42. BÖLÜM ÖZET MUCİZE DOKTOR

Hastaneyi düze çıkarabilmek için daha cüretkâr ameliyatlar yapmaları gerektiğine hükmeden Tanju, Ferman'ı Ali'ye karşı doldurmaya devam eder. Ferda'nın konferanstan dönüşü Tanju'nun ekmeğine yağ sürer ve Ferman'la Ferda daha önceki iddianın rövanşına tutuşurlar. Birbirinden zorlu, hatta daha ameliyatı bile keşfedilmemiş vakalar süratle tırmanırken Nazlı, Ali'nin biriyle görüştüğü dedikodularına kulak asmamaya, Ali de yataktan bile çıkamayan Ezo'yu ayağa kaldırmaya çalışır. Sonunda acı gerçekler gün yüzüne çıkacak ve Berhayat Hastanesi'nde kozlar bir kez daha paylaşılacaktır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULAR, OYUNCU KADROSU

Taner Ölmez
Onur Tuna
Sinem Ünsal
Seda Bakan
Hazal Türesan
Murat Aygen
Fırat Altunmeşe
Hakan Kurtaş
Hayal Köseoğlu
Bihter Dinçel
Korhan Herduran
Reha Özcan

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE TEK PARÇA FULL



MUCİZE DOKTOR YOUTUBE BÖLÜMLERİ TEK PARÇA KESİNTİSİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BERHAYAT HASTANESİ NEREDE?

Berhayat Hastanesi olarak Mucize Doktor dizisinde geçen hastanenin gerçek hayatta olmadığı biliniyor. Dizide Berhayat Hastanesi olarak görülen yer İstanbul Pendik'te bulunan Medical Park Hastanesi'dir.

MUCİZE DOKTOR HANGİ DİZİDEN UYARLAMA

FOXTV'de yayınlanan dizi Mucize Doktor gerçekte Güney Kore'de izleyici ile buluşan bir diziden uyarlamadır. Dizi Amerika Birleşik Devletleri tarafından da uyarlanmış ve ismi "Good Doctor" olarak yayınlanmıştır. Mucize Doktor'un ABD uyarlamasında ayrıca sinema filmi de çekilmiştir.



Diğer Haberler

İlhan Palut: 'Trabzon'dan üzücü bir sonuçla döndük' Göztepe

İlhan Palut: "Trabzon'dan üzücü bir sonuçla döndük"
Denizlispor Başkanı Çetin: 'Görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz' Denizlispor

Denizlispor Başkanı Çetin: "Görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz"
Gaziantep'in zemini, Norveçlilerin hatası Gaziantep FK

Gaziantep'in zemini, Norveçlilerin hatası
Cyle Larin, Sergen Yalçın ile kendini buldu Beşiktaş

Cyle Larin, Sergen Yalçın ile kendini buldu
Trabzon yerel basınından Ekuban'a övgüler Trabzonspor

Trabzon yerel basınından Ekuban'a övgüler
Altay'a Gaziantep'ten takviye! Transferler

Altay'a Gaziantep'ten takviye!
(7 Ocak Perşembe) Son bölüm Mucize Doktor 44. bölüm full izle youtube FOXTV geçen bölüm özet Gündem

(7 Ocak Perşembe) Son bölüm Mucize Doktor 44. bölüm full izle youtube FOXTV geçen bölüm özet
Mucize Doktor Berhayat Hastanesi nerede? Mucize Doktor yeni bölüm Berhayat Hastanesi (7 Ocak 2021 Perşembe) Gündem

Mucize Doktor Berhayat Hastanesi nerede? Mucize Doktor yeni bölüm Berhayat Hastanesi (7 Ocak 2021 Perşembe)
(CANLI YAYIN) Mucize Doktor yeni bölüm FOXTV, Perşembe son bölüm Mucize Doktor full tek parça Gündem

(CANLI YAYIN) Mucize Doktor yeni bölüm FOXTV, Perşembe son bölüm Mucize Doktor full tek parça
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı, günün verilerini açıkladı!
2

Manchester City'de üç koronavirüs vakası
3

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
4

Japonya Sumo Başpehlivanı Hakuho Kovid-19'a yakalandı
5

Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı!
6

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
7

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
8

Şanlıurfa'da sporcular şampiyonalara dam, ev ve parklarda hazırlanıyor
9

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
10

Premier Lig'de Burnley-Fulham maçına Kovid-19 engeli
yukarı ok