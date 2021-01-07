7 Ocak 2021 Pazar Vizontele canlı izle TRT 1 tek parça

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Bir dönemin en çok izlenen filmi olan Vizontele full tek parça olarak TRT 1'de yayınlanacak. Bugün 7 Ocak 2021 Perşembe günü Vizontele canlı yayın izle diyerek izlenebilecek. Bir Güneydoğu kasabasına televizyonun gelişinin yaşattıklarının anlatıldığı Vizontele filminde Yılmaz Erdoğan'a Demet Akbağ, Altan Erkekli ve Cem Yılmaz gibi isimler eşlik ediyor.Vizontele filmi başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusu, komedi ve dram öğeleriyle 7 Ocak 2021 Perşembe saat 20:00'de ekranlara gelecek ve TRT 1'den canlı yayın izlenebilir.En büyük eğlence kaynağı, herkesin büyük ilgi gösterdiği yazlık sineması olan bir kasaba… Kasabanın deli oğlanı Emin, çevresindeki tüm insanlara her türlü işte yardım eden ve herkesin sevdiği bir adamdır. Televizyonun henüz yeni yeni Anadolu'ya yayılmaya başladığı bu dönemde köy halkı dönemin en büyük icadıyla tanışmaya hazırlanmaktadır. Televizyona dair çeşitli beklentiler vardır. Mekanik işlerle uğraşmayı seven Emin de televizyonun nasıl bir buluş olduğunu merak etmektedir. Televizyon kasabaya gelirken, beraberinde birçok şey getirecektir…Senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı film Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2004 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi çekildi.Yılmaz Erdoğan'ın gösterildiği dönemde hasılat rekorları kıran filminin başrollerinde de Erdoğan'ın yanısıra Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Tarık Akan ve Erdal Tosun gibi isimler var.