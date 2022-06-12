7'li Ragbi Kadın Milli Takımı'ndan Trophy Serisi'ne veda!

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Trophy Serisi'nde çeyrek finalde elendi.



Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'deki organizasyonda milli takım ilk maçında Finlandiya'yı 12-10 mağlup etti.



İkinci maçta İtalya'yla karşılaşan ay-yıldızlı ekip, sahadan 17-5 mağlup ayrıldı. Milli takım, üçüncü maçında ise Danimarka'yı 22-7 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı ve İsveç'le eşleşti.



İsveç'e 24-5 yenilen milliler, çeyrek finalde turnuvaya veda etti.





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