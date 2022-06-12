7'li Ragbi Kadın Milli Takımı'ndan Trophy Serisi'ne veda!

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Trophy Serisi'nde çeyrek finalde elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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7'li Ragbi Kadın Milli Takımı'ndan Trophy Serisi'ne veda!
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12 Haziran 2022 16:01
7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Trophy Serisi'nde çeyrek finalde elendi.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'deki organizasyonda milli takım ilk maçında Finlandiya'yı 12-10 mağlup etti.

İkinci maçta İtalya'yla karşılaşan ay-yıldızlı ekip, sahadan 17-5 mağlup ayrıldı. Milli takım, üçüncü maçında ise Danimarka'yı 22-7 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı ve İsveç'le eşleşti.

İsveç'e 24-5 yenilen milliler, çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

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