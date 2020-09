7. Koğuştaki mucize nerede çekildi? Kaç milyon izlendi?

7. Koğuştaki Mucize filmi Türkiye sinemalarında seyirci tarafından yoğun ilgi gösterilen bir film olarak göze çarpıyor. Uluslararası çapta da başarıya ulaşan 7. Koğuştaki Mucize sosyal medyada da çok sevilmesi sebebiyle sıklıkla bahsedilmeye devam ediyor. İzleyenler 7. Koğuştaki Mucize'nin başarısını takdir ederken izlemeyenler de bir an önce izlemek için gayret gösteriyor. 7. Koğuştaki Mucize konusu ile ilgili Güney Kore yapımı bir filmin uyarlaması olduğunu biliyor. 7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi denildiğinde ise Türkiye'nin cennet bölgelerinden biri karşımıza çıkıyor.Güney Kore yapımı Miracle in Cell No 7 adlı filmden aynı adla uyarlanan 7.Koğuştaki Mucize filmi ile ilgili detaylar bulunuyor.11 Ekim 2019'da vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize'nin çekimleri Muğla'da ve İstanbul Beykoz'da özel olarak hazırlanan platoda gerçekleşti.Film sinemada gösterildiği süre boyunca toplamda 5 milyon 305 bin 558 izleyiciye ulaştı.Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği 7. Koğuştaki Mucize, 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova'nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.Başrolünde genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongor'un yer aldığı 7. Koğuşta'ta ikiliye Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat gibi isimler de eşlik ediyor.7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen vatandaşlar sosyal medya hesaplarından film ile ilgili yorumlarını takipçileri ile paylaştı...İşte o yorumlardan bazıları...*7. Koğuştaki mucize filmi ağlamak için güzel gidebiliriz*7.koğuştaki mucize filmi hakkında edindiğim gözlemlerim film duygu yoğun çok duygusal Memo karakteriyle Aras Bulut İynemli muhteşem bir oyunculuk sergiledi . İlker Aksum yine her zamanki karakter oyunculuğunu konuşturmuş kesinlikle tavsiye ediyorum yanınıza bol mendil alın giderken*7. Koguştaki mucize kore filmi çok güzel