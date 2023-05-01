7 gollü maçın galibi Atletico Madrid

La Liga'da Atletico Madrid, deplasmanda Real Valladolid'i 5-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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7 gollü maçın galibi Atletico Madrid
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01 Mayıs 2023 00:05
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Paulo Pezzolano'nun ekibi Real Valladolid ile Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Jose Zornilla Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 5-2 kazanırken goller; 20. dakikada Nahuel Molina, 24. dakikada Jose Maria Gimenez, 38. dakikada Alvaro Morata, 86. dakikada Joaquin Fernandez'in kendi ağlarına yaptığı vuruş ve 90+3'te Memphis Depay'dan geldi. Ev sahibi Valladolid'in gollerini ise 42. dakikada penaltıdan Cyle Larin ve 74. dakikada Sergio Escudero kaydetti.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Cyle Larin, bu sezon Real Valladolid formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 7 gol 2 asist kaydetmeyi başararak dikkat çekti.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 66'ya yükseltirken, Real Valladolid 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid evinde Cadiz'i konuk ederken Real Valladolid deplasmanda Real Vallecano ile karşılaşacak.
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