7 gollü karşılaşmada kazanan Barcelona

İspanya La Liga 3. hafta karşılaşmasında Barcelona Caremica Stadı deplasmanında Villareal'i 4-3 mağlup etmeyi başardı.



Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Gavi, 15. dakikada Frenkie de Jong, 68. dakikada Ferran Torres ve 71. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Villareal'de 26. dakikada Juan Foyth, 40. dakikada Alexander Sörloth ve 50. dakikada Alex Baena'nın attığı goller yeterli olmadı.



Bu galibiyetle beraber Barcelona puanını 7'ye yükseltirken, Villareal 3 puanda kaldı.



Barcelona bir sonraki karşılaşmada Osasuna deplasmanına giderken, Villareal'de, Cadiz deplasmanında oynayacak.



