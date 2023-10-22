Hollanda Eredivisie 9. hafta mücadelesinde Ajax, deplasmanda Utrecht ile karşılaştı. Galgenwaard Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Utrecht, 90. dakikada bulduğu golle 4-3 kazandı.



44'te Ryan Flamingo, 48'de Mike van der Hoorn'un golleriyle 2-0 öne geçen Utrecht skoru koruyamadı. Mücadelenin 52. dakikasında farkı bire indiren Kristian Hlynsson, 55. dakikada da sahneye çıkarak skora denge getirdi.



Dakikalar 65'i gösterirken penaltı kazanan Ajax, Steven Bergwijn'in golüyle 2-0 geriden gelip 3-2 öne geçti. Pes etmeyen Uthrect'te sahneye 71. dakikada Jens Toornstra çıktı. Güzel bir vuruşla topu ağlara yollayan Toornstra skoru 3-3 yaptı.



Dakikalar 90'ı gösterirken Utrecht'te savunmanın arasına iyi sarkan Oscar Fraulo, kalecinin üstünden güzel bir vuruş yaparak maçın son sözünü söyledi. Bu sonuçla birlikte Ajax'ın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.



Utrecht'te Türk asıllı Alman oyuncu Can Bozdoğan, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.



Öte yandan mücadelede oyun, tribünlerden sahaya yabancı maddeler atılması sonucu 2 kez duraksadı.



Bu galibiyetle birlikte Utrecht puanını 6'ya yükseltirken, Ajax 5 puanda kalarak küme düşme hattına demir attı.



