7 gollü inanılmaz maçta Ajax 90'da yıkıldı!

Hollanda Eredivisie 9. hafta mücadelesinde Ajax, konuk olduğu Utrecht'e 90. dakikada yediği golle 4-3 mağlup olarak ligdeki galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
7 gollü inanılmaz maçta Ajax 90'da yıkıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2023 15:36
Son güncelleme 22 Ekim 2023 15:38
Hollanda Eredivisie 9. hafta mücadelesinde Ajax, deplasmanda Utrecht ile karşılaştı. Galgenwaard Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Utrecht, 90. dakikada bulduğu golle 4-3 kazandı.

44'te Ryan Flamingo, 48'de Mike van der Hoorn'un golleriyle 2-0 öne geçen Utrecht skoru koruyamadı. Mücadelenin 52. dakikasında farkı bire indiren Kristian Hlynsson, 55. dakikada da sahneye çıkarak skora denge getirdi.

Dakikalar 65'i gösterirken penaltı kazanan Ajax, Steven Bergwijn'in golüyle 2-0 geriden gelip 3-2 öne geçti. Pes etmeyen Uthrect'te sahneye 71. dakikada Jens Toornstra çıktı. Güzel bir vuruşla topu ağlara yollayan Toornstra skoru 3-3 yaptı.

Dakikalar 90'ı gösterirken Utrecht'te savunmanın arasına iyi sarkan Oscar Fraulo, kalecinin üstünden güzel bir vuruş yaparak maçın son sözünü söyledi. Bu sonuçla birlikte Ajax'ın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Utrecht'te Türk asıllı Alman oyuncu Can Bozdoğan, karşılaşmada 90 dakika süre aldı. 

Öte yandan mücadelede oyun, tribünlerden sahaya yabancı maddeler atılması sonucu 2 kez duraksadı.

Bu galibiyetle birlikte Utrecht puanını 6'ya yükseltirken, Ajax 5 puanda kalarak küme düşme hattına demir attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery