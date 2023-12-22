7 FIFA hakeminin 4'ü başarısız oldu

2023 yılında FIFA listesinde yer alan 7 hakemimizden 4'ünün başarılı olamadığı öğrenildi.
Elit kategorideki tek isim Halil Umut Meler'in yeni yılda yerini koruyup korumayacağı henüz belli değil.
1. kategorideki Ali Palabıyık hakemliği bırakırken, 2. kategoride bulunan Abdulkadir Bitigen, Erkan Özdamar, Arda Kardeşler, Yaşar Kemal Uğurlu iyi performans gösteremedi.
U17 Dünya Kupası'ndaki başarısı sonrası 1. kategoriye çıkması beklenen ancak yerinde kalan Atilla Karaoğlan'ın terfisini, son yönettiği Rennes-Villarreal maçının etkilemiş olabileceği belirtildi.
Ocak ayından itibaren Zorbay Küçük, Kadir Sağlam ve Bahattin Şimşek, yeni FIFA hakemleri olacak.
Elit kategorideki tek isim Halil Umut Meler'in yeni yılda yerini koruyup korumayacağı henüz belli değil.
1. kategorideki Ali Palabıyık hakemliği bırakırken, 2. kategoride bulunan Abdulkadir Bitigen, Erkan Özdamar, Arda Kardeşler, Yaşar Kemal Uğurlu iyi performans gösteremedi.
U17 Dünya Kupası'ndaki başarısı sonrası 1. kategoriye çıkması beklenen ancak yerinde kalan Atilla Karaoğlan'ın terfisini, son yönettiği Rennes-Villarreal maçının etkilemiş olabileceği belirtildi.
Ocak ayından itibaren Zorbay Küçük, Kadir Sağlam ve Bahattin Şimşek, yeni FIFA hakemleri olacak.
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