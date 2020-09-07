7 Eylül Pazartesi günü spor gündeminde neler var?

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Süper Lig ekiplerinden transfer çalışmaları sürerken, birçok spor organizasyonu da devam ediyor. 7 Eylül Pazartesi günü, spor severleri nasıl bir program bekliyor? İşte günün spor gündemi...13.00 Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nin açılışı gerçekleştirilecek.11.00 Siyah-beyazlılarda çalışmalar devam edecek.13.30 Teknik direktör Sergen Yalçın basın toplantısı düzenleyecek.Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecekSarı-kırmızılılar günü çift idmanla geçirecek.(Saat Belirsiz) Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticilerden transfer açıklamaları(Saat Belirsiz) Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunacak.11.00 misli.com ile Türkiye Voleybol Federasyonu arasında anlaşma imzalanacak.18.00 Bulgaristan - Türkiye17.00 Kazakistan - Beyaz Rusya21.45 Bosna-Hersek - Polonya21.45 Hollanda - İtalya21.45 Avusturya - Romanya21.45 Kuzey İrlanda - Norveç21.45 Çekya - İskoçya21.45 İsrail - Slovakya21.45 Arnavutluk - Litvanya