7 Eylül Pazartesi günü spor gündeminde neler var?

Süper Lig ekiplerinden transfer çalışmaları sürerken, birçok spor organizasyonu da devam ediyor. 7 Eylül Pazartesi günü, spor severleri nasıl bir program bekliyor? İşte günün spor gündemi...
SÜPER LİG
13.00 Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nin açılışı gerçekleştirilecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılarda çalışmalar devam edecek.
13.30 Teknik direktör Sergen Yalçın basın toplantısı düzenleyecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar günü çift idmanla geçirecek.
TRANSFER
(Saat Belirsiz) Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticilerden transfer açıklamaları
(Saat Belirsiz) Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunacak.
Transfer dönemi devam ediyor. Türkiye ve Avrupa'dan tüm transfer gelişmelerini saniye saniye Canlı Transfer Odası'nda bulabilirsiniz. Şurada
VOLEYBOL
11.00 misli.com ile Türkiye Voleybol Federasyonu arasında anlaşma imzalanacak.
U18 ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI
18.00 Bulgaristan - Türkiye
UEFA ULUSLAR LİGİ
17.00 Kazakistan - Beyaz Rusya
21.45 Bosna-Hersek - Polonya
21.45 Hollanda - İtalya
21.45 Avusturya - Romanya
21.45 Kuzey İrlanda - Norveç
21.45 Çekya - İskoçya
21.45 İsrail - Slovakya
21.45 Arnavutluk - Litvanya
SÜPER LİG
13.00 Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nin açılışı gerçekleştirilecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılarda çalışmalar devam edecek.
13.30 Teknik direktör Sergen Yalçın basın toplantısı düzenleyecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar günü çift idmanla geçirecek.
TRANSFER
(Saat Belirsiz) Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticilerden transfer açıklamaları
(Saat Belirsiz) Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunacak.
Transfer dönemi devam ediyor. Türkiye ve Avrupa'dan tüm transfer gelişmelerini saniye saniye Canlı Transfer Odası'nda bulabilirsiniz. Şurada
VOLEYBOL
11.00 misli.com ile Türkiye Voleybol Federasyonu arasında anlaşma imzalanacak.
U18 ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI
18.00 Bulgaristan - Türkiye
UEFA ULUSLAR LİGİ
17.00 Kazakistan - Beyaz Rusya
21.45 Bosna-Hersek - Polonya
21.45 Hollanda - İtalya
21.45 Avusturya - Romanya
21.45 Kuzey İrlanda - Norveç
21.45 Çekya - İskoçya
21.45 İsrail - Slovakya
21.45 Arnavutluk - Litvanya