7 emin araç ihalesi ne zaman? Yediemin araç ihalesi Uyap araç satışı giriş

Yedieminlerdeki hacizli mallar bugün itibarıyla satışa çıkarıldı. Hali hazırda yediemin otoparklarında 700 bin satılabilir durum olan araç bulunuyor. Bu araçların piyasa değerine göre %10 ila %15 daha düşük fiyatlarla satışa sunulacağı ifade ediliyor. Peki Yediemin hacizli araç nasıl alınır, şartları neler? Yediemin nedir? İşte detaylar...Hacizli 700 bin aracı kapsayan düzenlemeyle ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Araçların satışına ilişkin tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmış ve bu doğrultuda uygulama sürecinin 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren uygulamaya dair Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan açıklama gelmişti. Hacizli mallara ilişkin detayları paylaşan Bakan Tunç, "Hacizli malların yedieminlerde çürümesinin önüne geçecek uygulamayı 1 Kasım'da başlatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek.Konuyla ilgili İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:"Sahipleri tarafından alınmayan araçlar, Adalet Bakanlığı'nın UYAP Sistemi üzerinden internet ortamında ihale usulü ile satışa sunulacak. İhalelere katılmak için T.C. vatandaşı olmak ve belirlenen teminat bedelini yatırmak yeterli olmaktadır. Araç satın alınmadığı takdirde ise bu teminatlar geri ödenmektedir. İlk etapta mülkiyet sahibinin aracı teslim alması istenecek. Eğer alınmaz ise haciz koyan alacaklıya bu araçlar sunulacak. Bu noktada araç fiyatı bilirkişi tarafından belirlenebilir veya teklif usulü olabilir.Hacze konu olan borçlu/alacaklı kişilerin hak ve menfaatini gözetmek için taraflara sunulmasının ardından bu aşamada sonuç alınmaz ise araçlar, MKE A.Ş.'ye bedeli karşılığında devri yapılacak. Bu noktada yedieminlerde çürüyen milli değerlerin geri kazanılması sağlanacak. Hak sahibine ödenecek bedel ise bilirkişi aracılığı ile değerlendirip belirlenebilir. Eğer araç devrinde sorun yaşanır ve MKE'ye devri gerçekleştirilemez ise, çürüyen bu milli değerlerin toplum yararına hizmet etmesi adına Türk Kızılay Derneği'ne bedelsiz olarak devri yapılacak.Özetle yeni uygulama ile hak sahiplerinin hak ve menfaatleri gözetilirken, sonuç alınamayan durumlarda çürüyen bu değerlerimizi sisteme, ekonomiye ve toplum yararına tekrar geri kazandırılacak. Bu açıdan bakıldığında yeni uygulamanın faydalı olacağı görüşündeyiz.Emniyet yada jandarma birimlerinin trafikten men ettiği araçları teslim ettikleri yerler otoparktır. Ancak bu otoparka çekilen araçlar üzerine fiilen haciz yapılması ve bu aracın yediemin sıfatıyla park işleticisine teslim edilmesi halinde bu şahıslar o araçlar için yediemin olan kişi haline gelir.Yediemin olarak adlandırılan depolarda saklanan hacizli mallar, borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda ilgili yasal prosedürler çerçevesinde satışa çıkarılır. Bu süreç, genellikle icra daireleri tarafından yönetilir ve yediemin depolarında saklanan hacizli eşyalar, açık artırma yoluyla satışa sunulur.