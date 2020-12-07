7 Aralık Pazartesi iddaa tahminleri

7 Aralık Pazartesi günü hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 11. Haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı göreve başladığından bu yana oynadığı 2 maçta 6 puan alan ve 1-0'lık 2 galibiyet ile sahadan ayrılan Bordo Mavililer Sivas'ı da yenerek 3. Maçını da arka arkaya kazanmak istiyor. Sivsd cephesinde ise hem UEFA yorgunluğu var hem de akıllar biraz da olsa Perşembe oynanacak olan Maccabi karşılaşmasında olacak. Bu sebeple açıkçası Trabzonspor'un karşılaşma da rakibine göre daha avantajlı olduğuna inanıyorum. Taraf bahsi açısından 1 seçiminin alternatif bahislerden de 2-3 gol tercihinin doğru seçim olacağı kanısındayım.: İngiltere Premier Lig'de Brighton & Hove Albion ile Southampton karşı karşıya gelecek. Brighton & Hove Albion son 3 haftada mağlubiyet yüzü görmedi ama takımda işlerin pek yolunda gittiği söylenemez. Sıralamada üstlere çıkabilmek adına yaptıkları hamleler sonuç vermiyor. Oyun olarak sıkıntıları olan Brighton, üstelik Premier Lig'de 6 maçta hiç yenemediği (4 B, 2M) Southampton'ı ağırlayacak. Liderliği kadar yükselen ancak son iki haftada puan kayıpları yaşayan Southampton, bu deplasmanda kazanarak yeniden ilk 5'te olmanın planlarını yapıyor. Ancak bu maçta taraf bahisini pek fazla düşünmüyorum. İki takımın 6 Premier Lig karşılaşmasının 4'ünde olduğu gibi bu mücadele de 2-3 gol aralığında bitecektir.İspanya Ligi'nde Eibar ile Valencia karşı karşıya gelecek. Ligde 13 puanı bulunan Eibar, evinde bu sezon oynadığı 6 lig maçında galibiyet alamadı. Deplasmanlarda daha başarılı sonuçlar alan Eibar, iç sahadaki ilk galibiyetini Valencia karşısında almanın planlarını yapıyor. 12 puanı olan Valencia ise 6 deplasman maçında sadece 1 kez kazanabildi. Üstelik Eibar deplasmanında da en son 2014'te kazandılar. Sezona kötü başlayan ve işlerin pek yolunda gitmediği iki takımın mücadelesinde savunmalar ön plana çıkacaktır ve bu nedenle önerim 2,5 Alt tercihinden yana olacak.Bundesliga'da 11'inci hafta Hoffenheim Augsburg karşılaşmasıyla kapanıyor. Hoffenheim geçen sene gösterdiği performansla Avrupa kupalarına katılmayı başarmıştı ancak bu sezon ikisini aynı anda götürebildikleri pek söylenemez. Ligde 7 maçtır kazanamıyorlar. Avrupa Ligi'nde bir üst turu garantilediler. Konuk ekip ise son 7 maçta sadece 1 kere kazanabildi. Ancak rakiplerine göre biraz daha rahat durumdalar. Hoffenheim'in bu sezon maçları gollü bitiyor. Augsburg'da gol yollarında fena sayılmaz. Taraf bahsi riskli. Kg var denenir.İtalya Serie A'da 10'uncu hafta düşme hattına yakın olan iki takımın maçıyla kapanacak. Fiorentina sahasında Genoa'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, 9 hafta sonunda sadece 2 kere kazanabildi. Onları da iç sahada aldılar. Genoa ise deplasmanda en az puan toplayan 2'nci takım. Dış sahalarda oynadıkları 4 maçta sadece 2 puan alabildiler. Fiorentina'nın olduğu yerden uzaklaşabilmesi için böyle maçları kazanması gerekiyor. 4 maçtır devam eden galibiyet hasreti bu karşılaşmada sona erer.