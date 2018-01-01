7.24 Yama Notları

İlk olarak alt koridor şampiyonlarında hyper carry dediğimiz metanın bittiğini ve bunun yerini dürten şampiyonların aldığını görüyoruz. Bunun başlıca sebepleri hem yeni gelen rün setleri hem de zırh deşme itemlerinin güçlendirilmesi. Fakat bakıldığında şampiyonlardan tahmin edilemeyecek hasarlar çıkması ve bitmek bilmeyen mana barları sebebiyle göze çarpan dengelemeler bu yama ile birlikte başlıyor.



Öncelikle Miss Fortune'nin "E" yeteneğinin bekleme süresi 7.23'de 14/13/12/11/10 şeklinde giderken artık 18/16/14/12/10 şeklinde ilerleyecek. Bu da erken oyunda dürtmelerin azalacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda Mana Akışı Yüzüğü Rün'ünün bekleme süresi 60 saniyeden 75 saniyeye çıkınca da yavaş yavaş yapılan yeteneklerin de azaldığını göreceğiz.



Ezreal'in 7.23 yamasında Ornn ile birlikte en çok banlanılan şampiyon olduğunu biliyoruz. Bu yamada saldırı hızı büyüme oranı seviye başına %2.8'den %1.5'e düşürülüyor. Biraz da olsa Ezreal'in seçim ekranından kurtulacağını düşünüyoruz.



Zırh deşme eşyalarındaki değişimler de genel kolarak alt koridorda Jhin, Miss Fortune ve Varus oynanma oranını azaltacaktır. Dişli Kama'nın zırh deşme oranı 12'den 10'a, Draktharr'ın Gece Kılıcı'nın 20'den 18'e, Gecenin Kıyısı'nın 20'den 18'e ve son olarak Youmuu'nun Hayaletkılıcı'nın 20'den 18'e düşüyor. Bu dengelemelerle birlikte bot lanede daha çok Kalista, Xayah ve Caitlyn gibi şampiyonları görebiliriz. Alt koridor dışında dengelemeler sonrasında Zed, Jayce, Talon, Riven, Rengar ve Kha'Zix gibi şampiyonların da oynanma oranlarının azalma olacaktır.



Nerfler bu şekildeyken bir yandan da bufflanan itemler ve şampiyonlar mevcut. Öncelikle Tiamat Serisi'nin bufflandığını görüyoruz. Tiamat iteminin saldırı gücü 20'den 25'e çıkartılmış ve Haşmetli Hydra iteminin Saldırı Gücü de 35'den 40'a çıkmış. Bununla birlikte Renekton'un taban saldırı gücü 66'dan 69'a ve saldırı gücü büyüme oranı 3.1'den 3.75'e çıkartılmış. Kled de aynı şekilde taban saldırı gücü 63'den 65'e ve saldırı gücü büyüme oranı 3'den 3.5'a çıkartılmış. "E" yeteneğininde de Taban Hasar seviye başına 25/50/75/100/125'den 35/60/85/110/135'e çıkartılmış.



Görünen o ki Riot Games yeni sezonda top lanede saldırı gücü ağırlıklı tank şampiyonlar oynatmak istiyor. Bunlar Renekton, Kled, Shyvana, Shen ve hatta Jax gibi şampiyonlar. Bunların dışında inanılmaz güçlü bir Ornn'u da unutmamak gerekiyor. Herhangi bir dengeleme almayan Ornn hala üst koridorun en güçlü şampiyonları arasında.



Unutmadan son zamanların favori şampiyonlarından Jayce de dengelemeden nasibini alan şampiyonlardan. "Q" yeteneğinin taban hasarı 80/130/180/230/280/330'dan 70/120/170/220/270/320'ye düşürüldü ve "E" yeteneğinin bekleme süresi 15/14/13/12/10 saniyeden 20/18/16/14/12/10 saniyeye yükseltildi. Aynı zamanda zırh deşme itemlerinin dengelenmesi ile birlikte Jayce'yi uzun bir süre vadiye göremeyebiliriz.



