7.14 güncellemesini sizin için Türkçeleştirdik

Dün gecce Dota 2'ye gelen 7.14 güncellemesini sizler içiin Türkçeleştirdik.

 

KAPTAN MODU

  • Techies Kaptan Mod'a eklendi.

GENEL

  • İlk creep dalgası diğer dalga ile karşılaşıncaya kadar yan koridorlara aggro çekmez.

EŞYA DEĞİŞİKLİKLERİ



SKULL BASHER

  • Artık Javelin yerine Mithril Hammer ile yapılıyor. +25 Hasar ve +10 Kuvvet veriyor.

  • Sersemletme (bash) vuruşu artık savuşturmayı delmiyor.



ABYSSAL BLADE

  • Artık +25 Hasar veriyor.

  • Sersemletme (bash) vuruşu artık savuşturmayı delmiyor.



MONKEY KING BAR

  • Artık Demon Edge, Quarterstaff ve Javelin ile yapılıyor. +52 Hasar ve 10 Saldırı Hızı veriyor.

  • Pasif yeteneği 60 saf hasar yerine 100 saf hasar vuruyor.



MAELSTROM

  • Artık Gloves ve Tarif kağıdı yerine Javelin ile yapılıyor.

  • Artık +25 Saldırı Hızı vermiyor.

  • Yıldırım Zincir hasarı 120'den 170'e şeklinde değiştirildi.

  • Yıldırım Zincir artık savuşturulamıyor.



MJOLLNIR

  • Yıldırım Zincir artık savuşturulamıyor.

  • Yıldırım Zincir hasarı 120'den 170'e şeklinde değiştirildi.

  • Saldırı hızı 80'den 75'e şeklinde değiştirildi.



BATTLE FURY

  • Artık 300 altınlık tarif kağıdı gerekiyor.



BLINK DAGGER

  • Dolum süresi 14'den 15'e şeklinde değiştirildi.



BOOTS OF TRAVEL

  • Bina önceliklendirme aralığı 700'den 900'e şeklinde değiştirildi.



DAGON

  • Mana bedeli 180'den 120/140/160/180/200'e şeklinde değiştirildi.



FORCE STAFF

  • Artık Ring of Health yerine Ring of Regeneration istiyor. Fiyatında bir değişiklik yok.

  • Mana bedeli 25'den 100'e şeklinde değiştirildi.

  • Sağlık yenilemesi 5'den 2'ye şeklinde değiştirildi.



HURRICANE PIKE

  • Sağlık yenilemesi 5.5'den 2'ye şeklinde değiştirildi.

  • Mana bedeli 25'den 100'e şeklinde değiştirildi.



HELM OF THE DOMINATOR

  • Sağlık yenilemesi 8'den 7'ye şeklinde değiştirildi.

  • Eşya sahibine artık +5 saldırı hızı vermiyor.

  • Hükmedilen birimi öldürme ödülü 125'den 200'e şeklinde değiştirildi.



LINKEN'S SPHERE

  • Bütün Özellikler +15'den +13'e şeklinde değiştirildi.



MAGIC WAND

  • Artık Mango yerine 150 altınlık tarif kağıdı istiyor.

  • Artık +2 Bütün Özellikler ve 1.5 Can yenilemesi yerine +3 Tüm Özellikler sağlıyor.

  • Maksimum şarj sayısı 17'den 20'ye şeklinde değiştirildi.



ENCHANTED MANGO

  • Bedeli 100 altından 70'e şeklinde değiştirildi.

  • Sağlık yenilemesi 1'den 0.7'ye şeklinde değiştirildi.

  • Tüketildiğinde verdiği mana 175'den 125'e şeklinde değiştirildi.

  • Günlük Bonus Kahraman artık 2 Mango veriyor.



NECROMONICON

  • Süresi 50'den 60'a şeklinde değiştirildi.



PHASE BOOTS

  • Kullanıldığında temel dönüş oranı 1.0'e geliştirildi.

  • Aktif süresi 2.5 saniyeden 3'e şeklinde değiştirildi.

  • Aktif hareket hızı 24/20%'den 20/16%'ya şeklinde değiştirildi.



İZLEYİCİ GÖZ

  • Altın/Tecrübe ödülü 100 altın ve 100 tecrübe yerine 100+2/dk Altın ve 50+4/dk Tecrübe şeklinde değiştirildi.



SANGE

  • Tarif kağıdı ücreti 500'den 700'e şeklinde değiştirildi.

  • Artık Ağır Sakatlık dediğimiz Sange and Yasha ile aynı pasif pasif etkisi veriyor.



HEAVEN'S HALBERD

  • Artık Ağır Sakatlık pasif etkisi veriyor. (Sange and Yasha ile aynı pasif)



YASHA

  • Tarif kağıdı ücreti 500'den 700'e şeklinde değiştirildi.



MANTA STYLE

  • Tarif ücreti 900 altından 500'e şeklinde değiştirildi.

KAHRAMAN DEĞİŞİKLİKLERİ



ALCHEMIST

  • Chemical Rage sağlık yenilemesi 40/48/56'dan 40/55/70'e şeklinde değiştirildi.

  • Ödül rünleri bonus altını 2.5'dan 3x'e şeklinde değiştirildi.



ANCIENT APPARITION

  • Chilling Touch hasarı 30/45/60/75'den 20/40/60/80'e şeklinde değiştirildi.

  • Chilling Touch artık büyü bağışıklığını delmiyor.



ARC WARDEN

  • Magnetic Field dolum süresi 35/30/25/20'den 20'ye sabitlendi.

  • Seviye 15 Hüneri  +3s Flux Süresi'nden +400 Flux Kullanım Menzili'ne değiştirildi.



AXE

  • Battle Hunger mana bedeli 75'den 50/60/70/80'e şeklinde değiştirildi.

  • Temel hareket hızı 5 arttırıldı.



BATRIDER

  • Temel kuvvet 3 arttırıldı.



BLOODSEEKER

  • Blood Rite'ın verdiği görüş artık büyünün etki alanı ile eşleşecek şekilde arttırıldı (400 -> 600)

  • Bloodrage dolum süresi 12/10/8/6'dan 9/8/7/6'ya şeklinde değiştirildi.



BREWMASTER

  • Primal Split Fire Element Permanent Immolation yeteneği hasarı 15/30/45'den 20/40/60'a şeklinde değiştirildi.



BROODMOTHER

  • Spiderite öldürme ödülü 16-21 altın ve 20 tecrübeden 3 altın ve 3 tecrübeye şeklinde değiştirildi.

  • Spiderling öldürme ödülü 11-13 altın ve 31 tecrübeden 9 altın ve 9 tecrübeye şeklinde değiştirildi.

  • Spiderite zırhı 8'den 0'a şeklinde değiştirildi.

  • Spiderling zırhı 8'den 0'a şeklinde değiştirildi.

  • Spiderling hasarı 18-19'dan 14-16'ya şeklinde değiştirildi (-19% daha az).

  • Spawn Spiderling mana bedeli 120'den 100'e şeklinde değiştirildi.

  • Spawn Spiderling dolum süresi 10'dan 11/10/9/8'e şeklinde değiştirildi.



CHEN

  • Hand of God iyileştirmesi 250/375/500'den 250/400/550'ye şeklinde değiştirildi.



CRYSTAL MAIDEN

  • Temel zırhı 1 arttırıldı.

  • Freezing Field saldırı hızı yavaşlatması 30'dan 60'a şeklinde değiştirildi.



DARK SEER

  • Wall of Replica ilüzyon alınan hasarı 300% 'den 200%'e şeklinde değiştirildi.

  • Wall of Replica ilüzyon verilen hasarı 60/75/90%'dan 70/85/100%'e şeklinde değiştirildi.

  • Wall of Replica ilüzyonları artık otomatik olarak kendi düşman kahramanına saldırı yapıyor (h,l, kontrol edilebilir durumda).



DARK WILLOW

  • Bedlam hasarı 60/140/220'den 60/120/180'e şeklinde değiştirildi.

  • Bedlam dönüş süresi 1.5'dan 1.8'e şeklinde değiştirildi.

  • Cursed Crown artık sersemletmeden sonra görüş vermiyor.

  • Seviye 25 Hüneri +1 Terrorize Süresi'nden +1.5'a şeklinde değiştirildi.



DAZZLE

  • Poison Touch etki alanının kullanım menzili bonuslarıyla düzgün ölçeklendirilemediği bir hata giderildi.



DEATH PROPHET

  • Temel sağlık yenilemesi 2'den 1.5'a şeklinde değiştirildi.



EARTHSHAKER

  • Temel hasarı 3 arttırıldı.



EMBER SPIRIT

  • Flame Guard büyü hasarı emmesi 50/200/350/500'den 80/220/360/500'e şeklinde değiştirildi.

  • Searing Chains süresi 1/2/2/3'den 1.5/2/2.5/3'e şeklinde değiştirildi.

  • Searing Chains artık 0.5 saniye aralığında hasar veriyor.

  • Searing Chains toplam hasarı 80/120/240/300'den 90/160/230/300'e şeklinde değiştirildi.



ENIGMA

  • Malefice sersemletme süresi 0.25/0.5/0.75/1'den 0.4/0.6/0.8/1.0'e şeklinde değiştirildi.

  • Malefice dolum süresi 15'den 18/17/16/15'e şeklinde değiştirildi.

  • Malefice mana bedeli 110/130/150/160'dan 100/120/140/160'a şeklinde değiştirildi.



FACELESS VOID

  • Chronosphere dolum süresi 140/125/110'dan 140/130/120'ye şeklinde değiştirildi.



INVOKER

  • Invoke mana bedeli 60'dan 40'a şeklinde değiştirildi.



IO

  • Tether artık büyü bağışıklı birimleri hedef alabilir.

  • Tether kullanım zamanlaması 0.001'den 0'a şeklinde değiştirildi.

  • Tether artık etkileşimde yavaşlatma uygulamıyor.

  • Spirits artık vurulan hedefe 0.3 saniyeliğine 20/40/60/80% hareket hızı yavaşlatma uyguluyor.

  • Spirits artık gidebildikleri iki adet sabit noktaya sahip.

  • Spirits Gir/Çık artık tek bir yetenekte birleşti. 1.5 saniye dolum süresine sahip.

  • Spirits creep hasarı 8/14/20/26'dan 10/18/26/34'e şeklinde değiştirildi.

  • Spirits mana bedeli 150'den 120/130/140/150'ye şeklinde değiştirildi.

  • Spirits çarpışma etki alanı 70'den 110'a şeklinde değiştirildi.

  • Spirits patlama hasarı etki alanı 300'den 360'a şeklinde değiştirildi.

  • Seviye 10 Hüneri +400 Spirits Maks Mesafesi'nden +25% Tecrübe Kazanımı'nda değiştirildi.

  • Seviye 25 Hüneri Tether Sersemletir'den -60s Relocate Dolum Süresi'ne değiştirildi.



LESHRAC

  • Lightning Storm mana bedeli 75/90/105/120'den 80/100/120/140'a şeklinde değiştirildi.



LICH

  • Seviye 20 Hüneri +120 Altın/Dakika'dan +180'e şeklinde değiştirildi.



LYCAN

  • Summon Wolves sağlığı 200/240/280/320'den 230/260/290/320'ye şeklinde değiştirildi.

  • Summon Wolves hasarı 17/28/37/46'den 26/34/42/50'ye şeklinde değiştirildi.



MIRANA

  • Leap hız artışı bonusu 2'den 2.5 saniyeye şeklinde değiştirildi.

  • Leap  saldırı hızı artışı 25/50/75/100'den 40/60/80/100'e şeklinde değiştirildi.

  • Moonlight Shadow artık görünmez olunan süre boyunca 15% hareket hızı bonusu veriyor.



MONKEY KING

  • Primal Spring mana bedeli 130/120/110/100'den 100'e sabitlendi.



MORPHLING

  • Adaptive Strike hüneri artık ikinci hedef için 300 birimlik kullanım menzili aralığına sahip.

  • Seviye 10 Hüneri +300 Waveform Mesafesi'nden +350'ye şeklinde değiştirildi.

  • Seviye 25 Hüneri +2 Çoklu Adaptive Strike Atışı'ndan +3'e şeklinde değiştirildi.



NECROPHOS

  • Reaper's Scythe yeniden canlanma süresi cezası 10/20/30'dan 15/30/45'e şeklinde değiştirildi.



OMNIKNIGHT

  • Purification dolum süresi 11'den 14/13/12/11'e şeklinde değiştirildi

  • Temel zırhı 1 azaltıldı.



OUTWORLD DEVOURER

  • Arcane Orb'un hedefi ıskaladğında mana harcamaması hatası giderildi.

  • Arcane Orb mana bedeli 100/120/140/160'dan 110/140/170/200'e şeklinde değiştirildi.



OGRE MAGI

  • Bloodlust kendi üzerinde kullanıldığında artık 30/50/70/90 Saldırı Hızı veriyor.



PANGOLIER

  • Rolling Thunder artık yere sabitlendiğinde veya engellendiğine iptal olmuyor.

  • Rolling Thunder dolum süresi 70/65/60'dan 70'e sabitlendi.

  • Swashbuckle mana bedeli 70/80/90/100'den 80/90/100/110'a şeklinde değiştirildi.

  • Shield Crash dolum süresi 13'den 19/17/15/13'e şeklinde değiştirildi.

  • Shield Crash'in büyü bağışıklı birimleri de sayması hatası düzeltildi.

  • Seviye 10 Hüneri +2 Mana Yenilemesi'nden +1.5'a şeklinde değiştirildi.



PUDGE

  • Temel hasarı 7 arttırıldı.

  • Rot yavaşlatması 17/22/27/32'den 11/18/25/32'ye şeklinde değiştirildi.



PUGNA

  • Temel zırhı 1 arttırıldı.

  • Seviye 15 Hüneri +2 Nether Ward Sağlığı'ndan +3'e şeklinde değiştirildi.



PUCK

  • Seviye 20 Hüneri -5s Waning Rift Dolum Süresi'nden -8s'ye şeklinde değiştirildi.



QUEEN OF PAIN

  • Sonic Wave hasarı 290/380/470'den 320/410/500'e şeklinde değiştirildi.

  • Sonic Wave Scepter hasarı 325/440/555'den 370/480/590'a şeklinde değiştirildi.



RIKI

  • Tricks of the Trade artık daha yavaş aralıklarda vuruyor, 0.5/0.45/0.4'den 0.6/0.55/0.5'e nerflendi.



RUBICK

  • Telekinesis kaldırma süresi 1.5/1.75/2/2.25'den 1.1/1.5/1.9/2.3'e şeklinde değiştirildi.



SAND KING

  • Caustic Finale artık reddedilen birimlerde tetiklenmiyor.



SHADOW DEMON

  • Seviye başına kuvvet kazanımı 2.2'den 2.4'e şeklinde değiştirildi.



SHADOW FIEND

  • Seviye 10 Hüneri 10% Büyü Arttırımı'ndan 8%'e şeklinde değiştirildi.

  • Seviye 15 Hüneri +40 Hareket Hızı'ndan +35'e şeklinde değiştirildi.



SHADOW SHAMAN

  • Ether Shock etki alanının kullanım menzili bonuslarıyla düzgün ölçeklendirilemediği bir hata giderildi.



SILENCER

  • Glaives of Wisdom hasara dönüşen zeka 15/30/45/60%'dan 25/40/55/70%'e şeklinde değiştirildi.

  • Global Silence süresi 4/5/6'dan 4.5/5.25/6'ya şeklinde değiştirildi.

  • Seviye 15 Hüneri +90 Altın/Dakika'dan +120'ye şeklinde değiştirildi.



SLARK

  • Temel sağlık yenilemesi 2.75'den 3.25'e şeklinde değiştirildi.

  • Shadow Dance hareket hızı bonusu 30/35/40%'dan 30/40/50%'ye şeklinde değiştirildi.



SPECTRE

  • Spectral Dagger mana bedeli 130/140/150/160'dan 100/120/140/160'a şeklinde değiştirildi.

  • Haunt ilüzyon hasarı 40'dan 40/50/60%'a şeklinde değiştirildi.



SPIRIT BREAKER

  • Greater Bash hareket hızı bonusu 15%'den 17%'ye şeklinde değiştirildi.

  • Netherstrike'ın geri itmesi artık düşmanı iki kat uzağa itiyor.



STORM SPIRIT

  • Seviye 15 Hüneri +300 Sağlık'tan +400'e şeklinde değiştirildi.



SVEN

  • Cleave mesafesi 570'den 625'e şeklinde değiştirildi. (BF ile aynı)

  • Cleave son yarıçapı 300'den 330'a şeklinde değiştirildi. (BF ile aynı)



TERRORBLADE

  • Temel sağlık yenilemesi 3'den 1.5'a şeklinde değiştirildi.

  • Reflection ilüzyonu reflection yavaşlatma zayıflatması kaldırıldığında ortadan kayboluyor.

  • Sunder minimum sağlık eşiği 25%'den 35/30/25%'e şeklinde değiştirildi.

  • Sunder kullanım menzili 550'den 475'e şeklinde değiştirildi.



TIMBERSAW

  • Whirling Death özellik azaltma artık bonus özellikleri de kapsıyor.

  • Whirling Death özellik azaltma 15%'den 13%'e şeklinde değiştirildi.



TINY

  • Tree Grab alan hasarı 100%'den 30/40/50/60%'a şeklinde değiştirildi.



TREANT PROTECTOR

  • Leech Seed süresi 4.5'dan 5.25 saniyeye şeklinde değiştirildi.



TUSK

  • Ice Shards süresi 7'den 4/5/6/7'ye şeklinde değiştirildi.

  • Snowball hızı 675'den 600/625/650/675'e şeklinde değiştirildi.

  • Frozen Sigil artık havaya görüş sağlamıyor (sadece yüzeye görüş sağlıyor.).



UNDERLORD

  • Firestorm maks sağlık yakma hasarı artık Roshan ve Ancient'da işe yaramıyor.

  • Dark Rift mana bedeli 75/150/225'den 100/200/300'e şeklinde değiştirildi.



UNDYING

  • Tombstone doğma aralığı 4.5/4/3.5/3'den 4/3.5/3/2.5'a şeklinde değiştirildi.

  • Seviye 15 Hüneri +30 Decay Süresi'nden +50'ye şeklinde değiştirildi.

  • Seviye 20 Hüneri +4 Tombestone Saldırısı'ndan +6'ya şeklinde değiştirildi.



URSA

  • Temel zırhı 2 arttırıldı.



VENOMANCER

  • Poison Nova süresi 16'dan 18 saniyeye şeklinde değiştirildi.



VISAGE

  • Grave Chill süresi 3.25/4.5/5.75/7'den 3/4/5/6'ya şeklinde değiştirildi.



WARLOCK

  • Chaotic Offering Golem sağlığı 1000/1500/2000'den 1000/2000/3000'e şeklinde değiştirildi.

  • Chaotic Offering Golem Permnaent Immolation SBH'ı 30/40/50'den 30/50/70'e şeklinde değiştirildi.



WEAVER

  • Sağlık yenilemesi 1.5'dan 2.5'a şeklinde değiştirildi.

  • The Swarm saldırı hasarı 14/16/18/20'den 18/20/22/24'e şeklinde değiştirildi.



WINDRANGER

  • Powershot hasarı 180/260/340/420'den 180/270/360/450'ye şeklinde değiştirildi.

  • Focus Fire saldırı hızı 350'den 400'e şeklinde değiştirildi.

  • Focus Fire eğer siz durdurmuyor, başka hedefe tıklamıyor veya hareket etmiyorsanız daima düşmana saldırır.



WINTER WYVERN

  • Winter's Curse süresi 3.25/4/4.75'den 4/4.75/5.5'a şeklinde değiştirildi.

  • Winter's Curse saldırı hızı bonusu 85'den 55'e şeklinde değiştirildi.



WRAITH KING

  • Wraithfire Blast mana bedeli 140'dan 95/110/125/140'a şeklinde değiştirildi.

  • Wraithfire Blast dolum süresi 8'den 11/10/9/8'e şeklinde değiştirildi.

  • Seviye 10 Hüneri +40 Wraithfire SBH'dan +1.5s Wraithfire Blast Yavaşlatma Süresi'ne değiştirildi.



WITCH DOCTOR

  • Maledict dolum süresi 20'den 50/40/30/20'ye şeklinde değiştirildi.



ZEUS

  • Seviye 15 Hüneri +1% Static Field'den +1.5%'a şeklinde değiştirildi.

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