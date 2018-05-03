7.14 güncellemesini sizin için Türkçeleştirdik
Dün gecce Dota 2'ye gelen 7.14 güncellemesini sizler içiin Türkçeleştirdik.
KAPTAN MODU
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Techies Kaptan Mod'a eklendi.
GENEL
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İlk creep dalgası diğer dalga ile karşılaşıncaya kadar yan koridorlara aggro çekmez.
EŞYA DEĞİŞİKLİKLERİ
SKULL BASHER
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Artık Javelin yerine Mithril Hammer ile yapılıyor. +25 Hasar ve +10 Kuvvet veriyor.
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Sersemletme (bash) vuruşu artık savuşturmayı delmiyor.
ABYSSAL BLADE
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Artık +25 Hasar veriyor.
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Sersemletme (bash) vuruşu artık savuşturmayı delmiyor.
MONKEY KING BAR
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Artık Demon Edge, Quarterstaff ve Javelin ile yapılıyor. +52 Hasar ve 10 Saldırı Hızı veriyor.
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Pasif yeteneği 60 saf hasar yerine 100 saf hasar vuruyor.
MAELSTROM
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Artık Gloves ve Tarif kağıdı yerine Javelin ile yapılıyor.
-
Artık +25 Saldırı Hızı vermiyor.
-
Yıldırım Zincir hasarı 120'den 170'e şeklinde değiştirildi.
-
Yıldırım Zincir artık savuşturulamıyor.
MJOLLNIR
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Yıldırım Zincir artık savuşturulamıyor.
-
Yıldırım Zincir hasarı 120'den 170'e şeklinde değiştirildi.
-
Saldırı hızı 80'den 75'e şeklinde değiştirildi.
BATTLE FURY
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Artık 300 altınlık tarif kağıdı gerekiyor.
BLINK DAGGER
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Dolum süresi 14'den 15'e şeklinde değiştirildi.
BOOTS OF TRAVEL
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Bina önceliklendirme aralığı 700'den 900'e şeklinde değiştirildi.
DAGON
-
Mana bedeli 180'den 120/140/160/180/200'e şeklinde değiştirildi.
FORCE STAFF
-
Artık Ring of Health yerine Ring of Regeneration istiyor. Fiyatında bir değişiklik yok.
-
Mana bedeli 25'den 100'e şeklinde değiştirildi.
-
Sağlık yenilemesi 5'den 2'ye şeklinde değiştirildi.
HURRICANE PIKE
-
Sağlık yenilemesi 5.5'den 2'ye şeklinde değiştirildi.
-
Mana bedeli 25'den 100'e şeklinde değiştirildi.
HELM OF THE DOMINATOR
-
Sağlık yenilemesi 8'den 7'ye şeklinde değiştirildi.
-
Eşya sahibine artık +5 saldırı hızı vermiyor.
-
Hükmedilen birimi öldürme ödülü 125'den 200'e şeklinde değiştirildi.
LINKEN'S SPHERE
-
Bütün Özellikler +15'den +13'e şeklinde değiştirildi.
MAGIC WAND
-
Artık Mango yerine 150 altınlık tarif kağıdı istiyor.
-
Artık +2 Bütün Özellikler ve 1.5 Can yenilemesi yerine +3 Tüm Özellikler sağlıyor.
-
Maksimum şarj sayısı 17'den 20'ye şeklinde değiştirildi.
ENCHANTED MANGO
-
Bedeli 100 altından 70'e şeklinde değiştirildi.
-
Sağlık yenilemesi 1'den 0.7'ye şeklinde değiştirildi.
-
Tüketildiğinde verdiği mana 175'den 125'e şeklinde değiştirildi.
-
Günlük Bonus Kahraman artık 2 Mango veriyor.
NECROMONICON
-
Süresi 50'den 60'a şeklinde değiştirildi.
PHASE BOOTS
-
Kullanıldığında temel dönüş oranı 1.0'e geliştirildi.
-
Aktif süresi 2.5 saniyeden 3'e şeklinde değiştirildi.
-
Aktif hareket hızı 24/20%'den 20/16%'ya şeklinde değiştirildi.
İZLEYİCİ GÖZ
-
Altın/Tecrübe ödülü 100 altın ve 100 tecrübe yerine 100+2/dk Altın ve 50+4/dk Tecrübe şeklinde değiştirildi.
SANGE
-
Tarif kağıdı ücreti 500'den 700'e şeklinde değiştirildi.
-
Artık Ağır Sakatlık dediğimiz Sange and Yasha ile aynı pasif pasif etkisi veriyor.
HEAVEN'S HALBERD
-
Artık Ağır Sakatlık pasif etkisi veriyor. (Sange and Yasha ile aynı pasif)
YASHA
-
Tarif kağıdı ücreti 500'den 700'e şeklinde değiştirildi.
MANTA STYLE
-
Tarif ücreti 900 altından 500'e şeklinde değiştirildi.
KAHRAMAN DEĞİŞİKLİKLERİ
ALCHEMIST
-
Chemical Rage sağlık yenilemesi 40/48/56'dan 40/55/70'e şeklinde değiştirildi.
-
Ödül rünleri bonus altını 2.5'dan 3x'e şeklinde değiştirildi.
ANCIENT APPARITION
-
Chilling Touch hasarı 30/45/60/75'den 20/40/60/80'e şeklinde değiştirildi.
-
Chilling Touch artık büyü bağışıklığını delmiyor.
ARC WARDEN
-
Magnetic Field dolum süresi 35/30/25/20'den 20'ye sabitlendi.
-
Seviye 15 Hüneri +3s Flux Süresi'nden +400 Flux Kullanım Menzili'ne değiştirildi.
AXE
-
Battle Hunger mana bedeli 75'den 50/60/70/80'e şeklinde değiştirildi.
-
Temel hareket hızı 5 arttırıldı.
BATRIDER
-
Temel kuvvet 3 arttırıldı.
BLOODSEEKER
-
Blood Rite'ın verdiği görüş artık büyünün etki alanı ile eşleşecek şekilde arttırıldı (400 -> 600)
-
Bloodrage dolum süresi 12/10/8/6'dan 9/8/7/6'ya şeklinde değiştirildi.
BREWMASTER
-
Primal Split Fire Element Permanent Immolation yeteneği hasarı 15/30/45'den 20/40/60'a şeklinde değiştirildi.
BROODMOTHER
-
Spiderite öldürme ödülü 16-21 altın ve 20 tecrübeden 3 altın ve 3 tecrübeye şeklinde değiştirildi.
-
Spiderling öldürme ödülü 11-13 altın ve 31 tecrübeden 9 altın ve 9 tecrübeye şeklinde değiştirildi.
-
Spiderite zırhı 8'den 0'a şeklinde değiştirildi.
-
Spiderling zırhı 8'den 0'a şeklinde değiştirildi.
-
Spiderling hasarı 18-19'dan 14-16'ya şeklinde değiştirildi (-19% daha az).
-
Spawn Spiderling mana bedeli 120'den 100'e şeklinde değiştirildi.
-
Spawn Spiderling dolum süresi 10'dan 11/10/9/8'e şeklinde değiştirildi.
CHEN
-
Hand of God iyileştirmesi 250/375/500'den 250/400/550'ye şeklinde değiştirildi.
CRYSTAL MAIDEN
-
Temel zırhı 1 arttırıldı.
-
Freezing Field saldırı hızı yavaşlatması 30'dan 60'a şeklinde değiştirildi.
DARK SEER
-
Wall of Replica ilüzyon alınan hasarı 300% 'den 200%'e şeklinde değiştirildi.
-
Wall of Replica ilüzyon verilen hasarı 60/75/90%'dan 70/85/100%'e şeklinde değiştirildi.
-
Wall of Replica ilüzyonları artık otomatik olarak kendi düşman kahramanına saldırı yapıyor (h,l, kontrol edilebilir durumda).
DARK WILLOW
-
Bedlam hasarı 60/140/220'den 60/120/180'e şeklinde değiştirildi.
-
Bedlam dönüş süresi 1.5'dan 1.8'e şeklinde değiştirildi.
-
Cursed Crown artık sersemletmeden sonra görüş vermiyor.
-
Seviye 25 Hüneri +1 Terrorize Süresi'nden +1.5'a şeklinde değiştirildi.
DAZZLE
-
Poison Touch etki alanının kullanım menzili bonuslarıyla düzgün ölçeklendirilemediği bir hata giderildi.
DEATH PROPHET
-
Temel sağlık yenilemesi 2'den 1.5'a şeklinde değiştirildi.
EARTHSHAKER
-
Temel hasarı 3 arttırıldı.
EMBER SPIRIT
-
Flame Guard büyü hasarı emmesi 50/200/350/500'den 80/220/360/500'e şeklinde değiştirildi.
-
Searing Chains süresi 1/2/2/3'den 1.5/2/2.5/3'e şeklinde değiştirildi.
-
Searing Chains artık 0.5 saniye aralığında hasar veriyor.
-
Searing Chains toplam hasarı 80/120/240/300'den 90/160/230/300'e şeklinde değiştirildi.
ENIGMA
-
Malefice sersemletme süresi 0.25/0.5/0.75/1'den 0.4/0.6/0.8/1.0'e şeklinde değiştirildi.
-
Malefice dolum süresi 15'den 18/17/16/15'e şeklinde değiştirildi.
-
Malefice mana bedeli 110/130/150/160'dan 100/120/140/160'a şeklinde değiştirildi.
FACELESS VOID
-
Chronosphere dolum süresi 140/125/110'dan 140/130/120'ye şeklinde değiştirildi.
INVOKER
-
Invoke mana bedeli 60'dan 40'a şeklinde değiştirildi.
IO
-
Tether artık büyü bağışıklı birimleri hedef alabilir.
-
Tether kullanım zamanlaması 0.001'den 0'a şeklinde değiştirildi.
-
Tether artık etkileşimde yavaşlatma uygulamıyor.
-
Spirits artık vurulan hedefe 0.3 saniyeliğine 20/40/60/80% hareket hızı yavaşlatma uyguluyor.
-
Spirits artık gidebildikleri iki adet sabit noktaya sahip.
-
Spirits Gir/Çık artık tek bir yetenekte birleşti. 1.5 saniye dolum süresine sahip.
-
Spirits creep hasarı 8/14/20/26'dan 10/18/26/34'e şeklinde değiştirildi.
-
Spirits mana bedeli 150'den 120/130/140/150'ye şeklinde değiştirildi.
-
Spirits çarpışma etki alanı 70'den 110'a şeklinde değiştirildi.
-
Spirits patlama hasarı etki alanı 300'den 360'a şeklinde değiştirildi.
-
Seviye 10 Hüneri +400 Spirits Maks Mesafesi'nden +25% Tecrübe Kazanımı'nda değiştirildi.
-
Seviye 25 Hüneri Tether Sersemletir'den -60s Relocate Dolum Süresi'ne değiştirildi.
LESHRAC
-
Lightning Storm mana bedeli 75/90/105/120'den 80/100/120/140'a şeklinde değiştirildi.
LICH
-
Seviye 20 Hüneri +120 Altın/Dakika'dan +180'e şeklinde değiştirildi.
LYCAN
-
Summon Wolves sağlığı 200/240/280/320'den 230/260/290/320'ye şeklinde değiştirildi.
-
Summon Wolves hasarı 17/28/37/46'den 26/34/42/50'ye şeklinde değiştirildi.
MIRANA
-
Leap hız artışı bonusu 2'den 2.5 saniyeye şeklinde değiştirildi.
-
Leap saldırı hızı artışı 25/50/75/100'den 40/60/80/100'e şeklinde değiştirildi.
-
Moonlight Shadow artık görünmez olunan süre boyunca 15% hareket hızı bonusu veriyor.
MONKEY KING
-
Primal Spring mana bedeli 130/120/110/100'den 100'e sabitlendi.
MORPHLING
-
Adaptive Strike hüneri artık ikinci hedef için 300 birimlik kullanım menzili aralığına sahip.
-
Seviye 10 Hüneri +300 Waveform Mesafesi'nden +350'ye şeklinde değiştirildi.
-
Seviye 25 Hüneri +2 Çoklu Adaptive Strike Atışı'ndan +3'e şeklinde değiştirildi.
NECROPHOS
-
Reaper's Scythe yeniden canlanma süresi cezası 10/20/30'dan 15/30/45'e şeklinde değiştirildi.
OMNIKNIGHT
-
Purification dolum süresi 11'den 14/13/12/11'e şeklinde değiştirildi
-
Temel zırhı 1 azaltıldı.
OUTWORLD DEVOURER
-
Arcane Orb'un hedefi ıskaladğında mana harcamaması hatası giderildi.
-
Arcane Orb mana bedeli 100/120/140/160'dan 110/140/170/200'e şeklinde değiştirildi.
OGRE MAGI
-
Bloodlust kendi üzerinde kullanıldığında artık 30/50/70/90 Saldırı Hızı veriyor.
PANGOLIER
-
Rolling Thunder artık yere sabitlendiğinde veya engellendiğine iptal olmuyor.
-
Rolling Thunder dolum süresi 70/65/60'dan 70'e sabitlendi.
-
Swashbuckle mana bedeli 70/80/90/100'den 80/90/100/110'a şeklinde değiştirildi.
-
Shield Crash dolum süresi 13'den 19/17/15/13'e şeklinde değiştirildi.
-
Shield Crash'in büyü bağışıklı birimleri de sayması hatası düzeltildi.
-
Seviye 10 Hüneri +2 Mana Yenilemesi'nden +1.5'a şeklinde değiştirildi.
PUDGE
-
Temel hasarı 7 arttırıldı.
-
Rot yavaşlatması 17/22/27/32'den 11/18/25/32'ye şeklinde değiştirildi.
PUGNA
-
Temel zırhı 1 arttırıldı.
-
Seviye 15 Hüneri +2 Nether Ward Sağlığı'ndan +3'e şeklinde değiştirildi.
PUCK
-
Seviye 20 Hüneri -5s Waning Rift Dolum Süresi'nden -8s'ye şeklinde değiştirildi.
QUEEN OF PAIN
-
Sonic Wave hasarı 290/380/470'den 320/410/500'e şeklinde değiştirildi.
-
Sonic Wave Scepter hasarı 325/440/555'den 370/480/590'a şeklinde değiştirildi.
RIKI
-
Tricks of the Trade artık daha yavaş aralıklarda vuruyor, 0.5/0.45/0.4'den 0.6/0.55/0.5'e nerflendi.
RUBICK
-
Telekinesis kaldırma süresi 1.5/1.75/2/2.25'den 1.1/1.5/1.9/2.3'e şeklinde değiştirildi.
SAND KING
-
Caustic Finale artık reddedilen birimlerde tetiklenmiyor.
SHADOW DEMON
-
Seviye başına kuvvet kazanımı 2.2'den 2.4'e şeklinde değiştirildi.
SHADOW FIEND
-
Seviye 10 Hüneri 10% Büyü Arttırımı'ndan 8%'e şeklinde değiştirildi.
-
Seviye 15 Hüneri +40 Hareket Hızı'ndan +35'e şeklinde değiştirildi.
SHADOW SHAMAN
-
Ether Shock etki alanının kullanım menzili bonuslarıyla düzgün ölçeklendirilemediği bir hata giderildi.
SILENCER
-
Glaives of Wisdom hasara dönüşen zeka 15/30/45/60%'dan 25/40/55/70%'e şeklinde değiştirildi.
-
Global Silence süresi 4/5/6'dan 4.5/5.25/6'ya şeklinde değiştirildi.
-
Seviye 15 Hüneri +90 Altın/Dakika'dan +120'ye şeklinde değiştirildi.
SLARK
-
Temel sağlık yenilemesi 2.75'den 3.25'e şeklinde değiştirildi.
-
Shadow Dance hareket hızı bonusu 30/35/40%'dan 30/40/50%'ye şeklinde değiştirildi.
SPECTRE
-
Spectral Dagger mana bedeli 130/140/150/160'dan 100/120/140/160'a şeklinde değiştirildi.
-
Haunt ilüzyon hasarı 40'dan 40/50/60%'a şeklinde değiştirildi.
SPIRIT BREAKER
-
Greater Bash hareket hızı bonusu 15%'den 17%'ye şeklinde değiştirildi.
-
Netherstrike'ın geri itmesi artık düşmanı iki kat uzağa itiyor.
STORM SPIRIT
-
Seviye 15 Hüneri +300 Sağlık'tan +400'e şeklinde değiştirildi.
SVEN
-
Cleave mesafesi 570'den 625'e şeklinde değiştirildi. (BF ile aynı)
-
Cleave son yarıçapı 300'den 330'a şeklinde değiştirildi. (BF ile aynı)
TERRORBLADE
-
Temel sağlık yenilemesi 3'den 1.5'a şeklinde değiştirildi.
-
Reflection ilüzyonu reflection yavaşlatma zayıflatması kaldırıldığında ortadan kayboluyor.
-
Sunder minimum sağlık eşiği 25%'den 35/30/25%'e şeklinde değiştirildi.
-
Sunder kullanım menzili 550'den 475'e şeklinde değiştirildi.
TIMBERSAW
-
Whirling Death özellik azaltma artık bonus özellikleri de kapsıyor.
-
Whirling Death özellik azaltma 15%'den 13%'e şeklinde değiştirildi.
TINY
-
Tree Grab alan hasarı 100%'den 30/40/50/60%'a şeklinde değiştirildi.
TREANT PROTECTOR
-
Leech Seed süresi 4.5'dan 5.25 saniyeye şeklinde değiştirildi.
TUSK
-
Ice Shards süresi 7'den 4/5/6/7'ye şeklinde değiştirildi.
-
Snowball hızı 675'den 600/625/650/675'e şeklinde değiştirildi.
-
Frozen Sigil artık havaya görüş sağlamıyor (sadece yüzeye görüş sağlıyor.).
UNDERLORD
-
Firestorm maks sağlık yakma hasarı artık Roshan ve Ancient'da işe yaramıyor.
-
Dark Rift mana bedeli 75/150/225'den 100/200/300'e şeklinde değiştirildi.
UNDYING
-
Tombstone doğma aralığı 4.5/4/3.5/3'den 4/3.5/3/2.5'a şeklinde değiştirildi.
-
Seviye 15 Hüneri +30 Decay Süresi'nden +50'ye şeklinde değiştirildi.
-
Seviye 20 Hüneri +4 Tombestone Saldırısı'ndan +6'ya şeklinde değiştirildi.
URSA
-
Temel zırhı 2 arttırıldı.
VENOMANCER
-
Poison Nova süresi 16'dan 18 saniyeye şeklinde değiştirildi.
VISAGE
-
Grave Chill süresi 3.25/4.5/5.75/7'den 3/4/5/6'ya şeklinde değiştirildi.
WARLOCK
-
Chaotic Offering Golem sağlığı 1000/1500/2000'den 1000/2000/3000'e şeklinde değiştirildi.
-
Chaotic Offering Golem Permnaent Immolation SBH'ı 30/40/50'den 30/50/70'e şeklinde değiştirildi.
WEAVER
-
Sağlık yenilemesi 1.5'dan 2.5'a şeklinde değiştirildi.
-
The Swarm saldırı hasarı 14/16/18/20'den 18/20/22/24'e şeklinde değiştirildi.
WINDRANGER
-
Powershot hasarı 180/260/340/420'den 180/270/360/450'ye şeklinde değiştirildi.
-
Focus Fire saldırı hızı 350'den 400'e şeklinde değiştirildi.
-
Focus Fire eğer siz durdurmuyor, başka hedefe tıklamıyor veya hareket etmiyorsanız daima düşmana saldırır.
WINTER WYVERN
-
Winter's Curse süresi 3.25/4/4.75'den 4/4.75/5.5'a şeklinde değiştirildi.
-
Winter's Curse saldırı hızı bonusu 85'den 55'e şeklinde değiştirildi.
WRAITH KING
-
Wraithfire Blast mana bedeli 140'dan 95/110/125/140'a şeklinde değiştirildi.
-
Wraithfire Blast dolum süresi 8'den 11/10/9/8'e şeklinde değiştirildi.
-
Seviye 10 Hüneri +40 Wraithfire SBH'dan +1.5s Wraithfire Blast Yavaşlatma Süresi'ne değiştirildi.
WITCH DOCTOR
-
Maledict dolum süresi 20'den 50/40/30/20'ye şeklinde değiştirildi.
ZEUS
-
Seviye 15 Hüneri +1% Static Field'den +1.5%'a şeklinde değiştirildi.