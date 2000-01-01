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69 yaşındaki D'Antoni, koronavirüse rağmen koçluğu sürdürecek

Houston Rockets koçu Mike D'Antoni'nin, yaşından ötürü koronavirüs'ten kaynaklanan ciddi hastalık veya ölüm riski taşımasına rağmen, kenar çizgisinde olma konusunda "sınırlamaları" olmayacağı söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets koçu Mike D'Antoni'nin, yaşından ötürü koronavirüs'ten kaynaklanan ciddi hastalık veya ölüm riski taşımasına rağmen, kenar çizgisinde olma konusunda "sınırlamaları" olmayacağı söylendi.

69 yaşındaki D'Antoni, ligin en yaşlı ikinci koçu konumunda (San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, 71 ile birinci sırada). Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 65 yaşın üzerindeki yetişkinlerin koronavirüsün ciddi veya ölümcül komplikasyonları açısından daha yüksek risk altında olduğunu bildirmişti.

D'Antoni'nin, maske takmak gibi önlemler almayı planladığı açıklandı. D'Antoni'nin ayrıca, başkan Adam Silver ve lig ofisine, mümkün olduğunca güvenli bir ortam yaratmaları konusunda oldukça güvendiği de eklendi.


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