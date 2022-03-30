68. Gillette Milliyet Spor Ödülleri sahiplerini buldu

68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni yapıldı.



Volkswagen Arena'da düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon ve kulüp başkanları, milli sporcular ile spor camiasından birçok davetli katıldı.



Törende ödül alan isimler ve kategorileri şöyle:



Gillette Yılın Futbolcusu: Hakan Çalhanoğlu



Yılın Gillette Gibi Hareketi Ödülü: İttifak Holding Konyaspor Takımı ve Teknik Direktörü İlhan Palut



Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Busenaz Sürmeneli



Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Alperen Şengün



Yılın Sporcusu: Mete Gazoz



Yılın Takımı: A Milli Kadın Voleybol Takımı



Yılın Paralimpik-Engelli Sporcusu/Takımı: Ampute Milli Futbol Takımı



Otokoç 2. El Voleybolun Güvenilir Eli Ödülü: Simge Aköz



Altınyıldız Classics Ödülü: Mete Gazoz



McDonald's Kırmızı-Beyaz Kadınlar Ödülü: Necla Güngör Kıragası



Milka Yılın Kayak Sporcusu Ödülü: Ada Göney



Old Spice e-Spor Ödülü: Futbolist



Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Dünya Etnospor Konfederasyonu



Namık Sevik Özel Ödülü: İrfan Kurtulmuş



Socios.com Taraftar Etkileşimi Ödülü: Galatasaray Kulübü



AXA Sigorta Yılın Antrenörü: Giovanni Guidetti



