662. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Nedim Gürel

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 662'incisi düzenlenen Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Nedim Gürel kazandı.



Ebe Çamlığı Er Meydanı'nda baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minik kategorilerinde 300 sporcunun katıldığı müsabakalar tamamlandı.



Organizasyonda güreş ağalığına Ceyhun Ergün seçildi.



Müsabakaların finalinde Kürşat Şevki Korkmaz'a üstünlük sağlayan Nedim Gürel, başpehlivanlığı elde etti.



Organizasyonda üçüncülüğü de Arif Akın ile Ali Güngör Ekin paylaştı.



Baş altı kategorisinde ise Yiğit Yılmaz birinci, Tufan Güzel ikinci ve Raşit Aysel ile Erhan Yılmaz üçüncü oldu.



Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, burada yaptığı konuşmada, güreşlerin Osmanlı döneminden günümüze kadar geldiğini söyledi.



Kayı boyu alplerinin bu meydanda hazırlanıp güreş tuttuğunu aktaran Ertürk, "Osmanlı Devleti'ni kuran Kayılar, yaylak olarak geldikleri bu alanda, Ebe Hatun Çamlığı'nda güreş tutar, alplerini yeni fetihlere hazırlardı. Bizler de bu geleneği yüzyıllardır bu topraklarda devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Müsabakalar sonunda başarı elde eden güreşçilere madalyaları takdim edildi.



