65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı için yeni kararlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağında alınan kararları açıkladı.65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde 4 saatliğine izin verildiğini ifade eden Erdoğan, "İlk müjdemiz, 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımıza. 65 yaş üstü gruba, sokağa çıkma yasağı günlerinin birinde 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme uygulaması getiriyoruz ve 10 Mayıs Pazar günü saat 11:00 ile 15:00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.Erdoğan, "20 yaş altı için, 0-14 yaş hafta içi 13 Mayıs Çarşamba günü 11:00 ile 15:00 arasında, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek ve dinlenebilecektir" dedi.