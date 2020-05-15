Hava sıcaklıkları

pazar günü 65 yaş ve üzerindekiler

12.00-18.00

17 Mayıs Pazar

nın yüksek seyretmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıylain sokağa çıkma saatişeklinde değiştirildi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların, ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağının duyurulduğu hatırlatıldı.Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının pazar günü yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, bu kapsamdaki vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin değiştirildiği bildirilen açıklamada, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.