Haber Tarihi: 26 Temmuz 2023 10:03 - Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 10:03

65 yaş üstü toplu taşıma ücretsiz ulaşım kalktı mı? 65 yaş üstü toplu taşıma ücretli mi olacak?

Son dönemde akaryakıt fiyatlarına gelen yüksek oranlardaki zamlar ulaşım maliyetlerini de doğrudan artırdı. Giderleri ve taşıma maliyetlerini karşılamak için Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren yeni bir karara imza attı. Peki, 65 yaş üstü toplu taşıma ücretsiz ulaşım kalktı mı? 65 yaş üstü toplu taşıma ücretli mi olacak?

65 yaş üstü toplu taşıma ücretsiz ulaşım kalktı mı? 65 yaş üstü toplu taşıma ücretli mi olacak?
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Burdur'da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurdu. Karar 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek. İşte kararın detayları. 
65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, ÜCRETLİ Mİ OLACAK 2023?
Dolar kuru, ÖTV zammı ve brent petrol fiyatlarındaki artışla birlikte akaryakıt fiyatları aldı başını gitti. ÖTV'ye yapılan zam hemen akaryakıta yansırken brent petrol piyasasında yaşanan yukarı yönlü hareketler yurt içinde pompaya yine zam olarak yansıdı. Benzin ve motorinin fiyatı zamlarla birlikte 35 TL'ye dayandı.

Akaryakıt fiyatlarının büyük bir oranda zamlanmasından sonra birçok kentte toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Burdur'da ise artan giderleri ve taşıma maliyetini karşılamak için yeni bir karara imza attı.

65 YAŞ ÜSTÜNDEN PARA ALINACAK

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Burdur'da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurdu.

Önceden 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacak.

15 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ PLANLANIYOR

Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nden yapılan açıklamada; "Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV zammı ile akaryakıttaki fiyat artışı sonrası ilimizde toplu taşımanın sürdürülebilirliği için yaptığımız hesaplamalar ile gerekli tutarın 20,00 TL olduğunda ancak giderlerimiz ve taşıma maliyeti karşılandığı görülmüştür. Kooperatif olarak gelirimizi artırmanın yolunun sürekli yüksek zamlar istemek değil ücretsiz taşımaya son vermek olduğu kanaatine vardık. Yaptığımız hesaplamada günlük tüm çalışan araçların cihaz cirosunu taşıdığımız ücretli ve ücretsiz yolcu sayısına böldüğümüzde yolcu taşıma kişi başına ortalama 6,08 TL olmaktadır. Toplu taşıma ücretlerine yapılacak olan zam toplu taşımayı ücretsiz kullanım yapanlara ve suiistimal edenlere yansımamakta sürekli olarak ücretini ödeyen kişileri zor durumda bırakmaktadır" denildi.

Kararın 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağı açıklanmıştı ancak yapılan toplantı sonrası bu kararın 81 ilde ortak olarak uygulanmak üzere 15 Ekim tarihine ertelendiği bildirildi

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