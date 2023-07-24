Haber Tarihi: 24 Temmuz 2023 16:48 - Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 16:48

65 yaş üstü toplu taşıma ücretsiz mi, ücretli mi olacak 2023?

Son dönemde akaryakıt fiyatlarına gelen yüksek oranlardaki zamlar ulaşım maliyetlerini de doğrudan artırdı. Giderleri ve taşıma maliyetlerini karşılamak için Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren yeni bir karara imza attı. Peki, 65 yaş üstü toplu taşıma ücretsiz mi, ücretli mi olacak 2023?

65 yaş üstü toplu taşıma ücretsiz mi, ücretli mi olacak 2023?
Abone Ol
Burdur'da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurdu. Karar 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek. İşte kararın detayları. 
65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, ÜCRETLİ Mİ OLACAK 2023?
Dolar kuru, ÖTV zammı ve brent petrol fiyatlarındaki artışla birlikte akaryakıt fiyatları aldı başını gitti. ÖTV'ye yapılan zam hemen akaryakıta yansırken brent petrol piyasasında yaşanan yukarı yönlü hareketler yurt içinde pompaya yine zam olarak yansıdı. Benzin ve motorinin fiyatı zamlarla birlikte 35 TL'ye dayandı.

Akaryakıt fiyatlarının büyük bir oranda zamlanmasından sonra birçok kentte toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Burdur'da ise artan giderleri ve taşıma maliyetini karşılamak için yeni bir karara imza attı.

65 YAŞ ÜSTÜNDEN PARA ALINACAK

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Burdur'da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurdu.

Önceden 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacak.

15 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ PLANLANIYOR

Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nden yapılan açıklamada; "Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV zammı ile akaryakıttaki fiyat artışı sonrası ilimizde toplu taşımanın sürdürülebilirliği için yaptığımız hesaplamalar ile gerekli tutarın 20,00 TL olduğunda ancak giderlerimiz ve taşıma maliyeti karşılandığı görülmüştür. Kooperatif olarak gelirimizi artırmanın yolunun sürekli yüksek zamlar istemek değil ücretsiz taşımaya son vermek olduğu kanaatine vardık. Yaptığımız hesaplamada günlük tüm çalışan araçların cihaz cirosunu taşıdığımız ücretli ve ücretsiz yolcu sayısına böldüğümüzde yolcu taşıma kişi başına ortalama 6,08 TL olmaktadır. Toplu taşıma ücretlerine yapılacak olan zam toplu taşımayı ücretsiz kullanım yapanlara ve suiistimal edenlere yansımamakta sürekli olarak ücretini ödeyen kişileri zor durumda bırakmaktadır" denildi.

Kararın 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağı açıklanmıştı ancak yapılan toplantı sonrası bu kararın 81 ilde ortak olarak uygulanmak üzere 15 Ekim tarihine ertelendiği bildirildi

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
65 yaş üstü
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe, Szalai'nin bonservisini açıkladı! Türkiye Transferler Fenerbahçe, Szalai'nin bonservisini açıkladı!
Rizespor'dan Samet Akaydın transferi için açıklama Transferler Rizespor'dan Samet Akaydın transferi için açıklama
65 yaş üstü toplu taşıma ücretsiz mi, ücretli mi olacak 2023? Gündem 65 yaş üstü toplu taşıma ücretsiz mi, ücretli mi olacak 2023?
Samsunspor'dan transfer hazırlığı Transferler Samsunspor'dan transfer hazırlığı
Speed Dating nedir, ne demek? Speed Dating Türkiye'de İstanbul'da yayıldı Gündem Speed Dating nedir, ne demek? Speed Dating Türkiye'de İstanbul'da yayıldı
Gaziantep FK'dan ''10 numara'' transfer! Transferler Gaziantep FK'dan ''10 numara'' transfer!
Kerem Demirbay, antrenmanda sakatlandı! Transferler Kerem Demirbay, antrenmanda sakatlandı!
Galatasaray-Zalgiris maçının hakemi belli oldu! Galatasaray Galatasaray-Zalgiris maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray, Avrupa'da 303. randevuda Futbol Galatasaray, Avrupa'da 303. randevuda
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!
2
UEFA'da kura günü: İşte muhtemel rakiplerimiz
3
Mauro Icardi'nin menajerinden İstanbul paylaşımı
4
Galatasaray'ın rakibi belli oldu
5
Galatasaray'ın Zalgiris kafilesi belli oldu
6
Fenerbahçe tercihini yaptı: Suat Serdar
7
Fenerbahçe'de stopere yeni aday: Willyan Rocha

SON HABERLER

yukarı ok