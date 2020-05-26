65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor bilgisine bir çok vatandaşımız ulaşmaya çalışıyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor ifadelerini unutabilmemiz mümkün değil. Vatandaşların sokağa çıkma yasağı uzun süredir devam ediyor. Bu konuda ne zaman yeniden 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitecek diyerek sorulan sorulara çözüm arayışı devam ediyor. Hükümet koronavirüs salgınıyla ilgili bazı kararları gözden geçiriyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne durumda bilgilerine ulaşacağız...

26 Mayıs 2020 04:46
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkmasına az bir sürekala meraklı bekleyiş sürüyor. Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek bilgilerine benden ulaşabilirsin. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Mart ayında başladı. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ise ne zaman biteceğine ilişkin resmi bir açıklama yok ancak gelişmelerin olma ihtimali var. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor. Kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor.

Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.


MEYDANLARA KONTROL

Ramazan ayı boyunca özellikle iftardan sonra şehirlerde kalabalık oluşmaması için valiliklere talimat verildi. Her vali, kendi ilinde kalabalık olabilecek meydan, cadde gibi yerleri gerekirse araç ve yaya trafiğine kapatacak. İftardan sonra insanların belli merkezlerde kalabalık oluşturmalarına izin verilmeyecek.

Toplantıda, koronavirüs kapsamında verilen kredileri bazı kişilerin amaç dışı kullandığı, dövize ve altına yatırım yaparak kısa yoldan kazanç sağlamayı tercih ettikleri iddiaları da gündeme geldi. İlgili bakanlar ise kredi kullanımlarının yakından takip edildiğini, bu tür suiistimallere izin verilmeyeceğini ifade ettiler.



HAZİRANIN İKİNCİ YARISI

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ramazan sonrasında Türkiye'nin biraz nefes alacağını, ancak daha fazla rahatlamanın haziran ortasından sonra görüleceğini dile getirerek, temkinli değerlendirmeler yaptı. Bakan Koca, Atatürk Havalimanı'nın yanına yapılan hastanenin stratejik açıdan önemini anlatırken, "Buraya yine uçaklar inebilecek. Havalimanında hastane olması bizin açımızdan iyi olacak. Sağlık turizmini geliştirmeyi düşünüyoruz. İleride bu amaçla kullanılabilir" dedi.



ÜCRETLİ MASKE SATIŞI

Maske üretimi ve dağıtımı konusu da toplantıda konuşuldu. Maskelerin vatandaşa ücretsiz verilmesine devam edilirken, firmaların bunları isteyene satabilmesi de ele alındı. Fiyatlara belli oranda sınırlama getirip, denetim yaparak maske satışına izin verilebileceği dile getirildi. Bu konunun değerlendirilerek, kararın daha sonra açıklanacağı belirtildi.

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