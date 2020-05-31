65 yaş üstü sokağa çıkma saati kaç? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni (31 Mayıs Pazar)

65 yaş üstü sokağa çıkma izni 31 Mayıs Pazar günü veriliyor. Karar vaka sayılarındaki artış ya da azalmaya göre verilecek. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek. Riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için de kısıtlamanın ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağına dair güncel bilgilere yer verdi. Buna göre; 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor.20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına da düzenleme getirildi. Buna göre 20 yaş altını kapsayan kısıtlama 18 yaş altı olarak yeniden düzenlendi. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak düzenleme sonrası 18 yaş ve altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Böylece daha önce 20 yaş altındakiler için uygulanan kısıtlama yaş sınırı 18'e çekilmiş oldu.Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşların maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işlerinin başında olabilecekler.