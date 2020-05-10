65 yaş üstü araç kullanabilir mi?

65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, saat kaçta bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni başladı. Corona virüsü tehditi nedeniyle alınan ilk önlemlerden biri de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağıydı. Uzun bir süredir virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, ne zaman normalleşmeye geçileceğini ve yasağın kalkacağı tarihi merak ediyordu. Vaka sayılarının düşüş göstermesiyle birlikte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına esneklik getirildi. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, saat kaçta bitecek? 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde olmak üzere 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.