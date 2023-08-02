65 bin Euro'ya gelmişti: Fenerbahçe'nin parlayan ismi İsmail Yüksek

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu sarı - lacivertliler için gerçek bir başarı öyküsü...
FUTBOLA BURSASPOR'DA BAŞLADI
26 Ocak 1999'da Bursa'da dünyaya gelen İsmail, futbola da Bursaspor altyapısında başladı. 2018 yılında Gölcükspor'a transfer olarak profesyonel oldu.
8 Mayıs 2020 tarihinde Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail ile beş yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
SADECE 65 BİN EURO!
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in bonservisini sadece 65 bin Euro'ya aldı. Genç oyuncu deneyim kazanması için sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralık olarak gönderildi.
TAKIMIN EN İYİLERİNDEN OLDU
Kısa bir süre önce 65 bin Euro'ya transfer edilen İsmail Yüksek, son olarak Zimbru karşısında forma giydi ve bir de gol attı. Takımın en iyi isimleri arasında gösterilen genç oyuncu Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.
A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek'in bu sezon Süper Lig'de adından sıkça söz ettirmesi sürpriz olmayacaktır.
FUTBOLA BURSASPOR'DA BAŞLADI
26 Ocak 1999'da Bursa'da dünyaya gelen İsmail, futbola da Bursaspor altyapısında başladı. 2018 yılında Gölcükspor'a transfer olarak profesyonel oldu.
8 Mayıs 2020 tarihinde Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail ile beş yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
SADECE 65 BİN EURO!
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in bonservisini sadece 65 bin Euro'ya aldı. Genç oyuncu deneyim kazanması için sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralık olarak gönderildi.
TAKIMIN EN İYİLERİNDEN OLDU
Kısa bir süre önce 65 bin Euro'ya transfer edilen İsmail Yüksek, son olarak Zimbru karşısında forma giydi ve bir de gol attı. Takımın en iyi isimleri arasında gösterilen genç oyuncu Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.
A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek'in bu sezon Süper Lig'de adından sıkça söz ettirmesi sürpriz olmayacaktır.