64. sezonun şampiyonluğu Trabzonspor'un

Spor Toto Süper Lig'de 64. sezonun şampiyonu Trabzonspor oldu.



Bordo-mavililer, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaştı.



Süper Lig'de Galatasaray'ın 22, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş 16, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Medipol Başakşehir de 1 kez şampiyonluğu elde etti.



Öte yandan 1959 yılından itibaren başladığı kabul edilen lig 62. kez oynanırken, Beşiktaş 2002 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarındaki deplasmanlı lig şampiyonluklarını da toplam şampiyonluk sayısına ekletti.



TFF Tahkim Kurulu kararıyla 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle Beşiktaş'ın toplam şampiyonluk sayısı 16'ya ulaştı.



İlk şampiyon Fenerbahçe, son şampiyon Trabzonspor



1959 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.



İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçını 4-0 kazanarak 64 sezonun ilk şampiyonu oldu.



Lig tarihinde son şampiyonluğu Trabzonspor elde etti.



Beşiktaş 14, Galatasaray da 13 sezon hasret çekti



Süper Lig tarihinde Beşiktaş 14, Galatasaray ise 13 sezon şampiyonluğa hasret kaldı.



Beşiktaş, 1966-1967'de elde ettiği şampiyonluğun ardından 14 sezon şampiyonluk özlemi çekti. 1981-1982 sezonunda Dorde Milic yönetiminde şampiyon olan siyah-beyazlılar, taraftarlarının uzun süren hasretini sonlandırdı.



Galatasaray ise 1972-1973'te ligi ilk sırada tamamladıktan sonra 13 sezon boyunca şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, 1986-1987 sezonunda Jupp Derwall yönetiminde şampiyonluk kupasını kaldırarak bu özlemi dindirdi.



Fenerbahçe ise ligde 8 sezondur şampiyonluk hasreti çekiyor.



Trabzonspor, 37 sezonluk büyük özlemi sonlandırdı



Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor, bu başarıyı uzun zaman sonra tekrar elde etti.



Son lig şampiyonluğunu 1983-1984'te Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yaşayan bordo-mavililer, o tarihten bu yana geçen 37 sezondur zirvede yer alamamıştı.



En erken şampiyon Fenerbahçe ve Trabzonspor



Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanını da egale etti.



Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.





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