60 metrede altın madalyanın sahibi Samuele Ceccarelli

İstanbul'da düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metrede altın madalyaya uzanan taraf İtalyan Samuele Ceccarelli, oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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60 metrede altın madalyanın sahibi Samuele Ceccarelli
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05 Mart 2023 00:21
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metrede İtalyan Samuele Ceccarelli, altın madalya elde etti.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, erkekler 60 metrede madalyalar sahiplerini buldu.

İtalyan Samuele Ceccarelli, 6.48 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak altın madalya elde etti. 100 metrede olimpiyat şampiyonu İtalyan Lamont Marcell Jacobs 6.50'lik derecesiyle gümüş, İsveçli Henrik Larsson ise 6.53'lük zamanıyla bronz madalya aldı.

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