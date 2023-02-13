6 yaşındaki Miray depremin 178'inci saatinde kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Miray isimli çocuk, 178 saat sonra kurtarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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6 yaşındaki Miray depremin 178'inci saatinde kurtarıldı
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13 Şubat 2023 15:48
Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Miray isimli çocuk, 178 saat sonra çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Alitaş Mahallesi'ndeki Bozbey Apartmanı'nın enkazından, depremden 178 saat sonra Miray ismindeki 6 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı.

Küçük Miray, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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