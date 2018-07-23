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6 yaşında ve muhtemelen bizden daha yetenekli...
6 yaşında ve muhtemelen bizden daha yetenekli...
Tabii ki de orijini Brezilya. İzlerken insanın içinden 'yok artık' diyesi gelmiyor değil.
23 Temmuz 2018 16:02
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