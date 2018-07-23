Spor Haberleri
»
Futbol
»
Sosyal Medya Dedikoduları
»
6 yaşında müthiş yetenek
6 yaşında müthiş yetenek
Tabii ki de orijini Brezilya. İzlerken insanın içinden 'yok artık' diyesi gelmiyor değil.
23 Temmuz 2018 12:43
Facebook
Twitter
İLGİLİ VİDEO
Diğer Haberler
Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
Sosyal Medya Dedikoduları
Özür dilemesini bilen dünyalar tatlısı bebek
Sosyal Medya Dedikoduları
Hollanda'yı sallayan Türk!
Türkiye Transferler
Galatasaray için Montolivo iddiası!
Sosyal Medya Dedikoduları
6 yaşında müthiş yetenek
Sosyal Medya Dedikoduları
Otobüste yaşlılara yer veren maymun
Sosyal Medya Dedikoduları
Hırvat itfaiyecilerin müthiş görev bilinci
Türkiye Transferler
Galatasaray'ın listesindeki Diouf'a Ndiaye kefil oldu
Sosyal Medya Dedikoduları
Bowlingde yılın atışı (!)
Daha fazla göster
En Çok Okunanlar!
1
Porto'dan Alex Telles için Juventus'a ret!
2
Vida'ya son talip Arsenal! 30 milyon...
3
"Fenerbahçe, Andre Ayew'i kadrosuna katıyor"
4
Fenerbahçe'nin planına, Lazio engeli!
5
Avrupa'da rakipler belli oluyor!
6
Ndiaye ve Denayer'e mesaj; "Bizi bekleyin"
7
Fabri: "Beşiktaş'ın kaleci aramasına gerek yok"
8
''Liverpool Vida'yı değil, Godin'i almalı''
9
Fenerbahçe'den Janssen'e Lens formülü!
10
Fenerbahçe'den M.City ile görüşme!
Ana Sayfa
|
Bize Ulaşın
|
Künye
|
Kariyer
|
Mobil
|
Son Dakika Spor
|
About Us
|
Yasal Uyarı
|
Çerez Politikaları
|
Kurumsal