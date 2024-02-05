Haber Tarihi: 05 Şubat 2024 12:40 - Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 12:40

6 Şubat okullar tatil mi? 6 Şubat 2024 resmi tatil mi? 6 Şubat deprem tatil mi?

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin salı günü yıl dönümü dolacak. Öğrenciler ve veliler 6 Şubat tatil mi? Salı günü okullar tatil mi? sorusunun yanıtını araştırırken 6 Şubat resmi tatil mi sorguları da başladı. 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği günde, pek çok ilde deprem anma törenleri gerçekleşecek. Peki, 6 Şubat okullar tatil mi? 6 Şubat 2024 resmi tatil mi? 6 Şubat deprem tatil mi?

6 Şubat okullar tatil mi? 6 Şubat 2024 resmi tatil mi? 6 Şubat deprem tatil mi?
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6 Şubat okullar tatil mi? 6 Şubat 2024 resmi tatil mi soruları depremin yıldönümünde gündeme geldi. Kahramanmaraş 6 Şubat depremi yıl dönümü yarın anılacak. 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. 1. yıl dönümde yurt genelinde anma törenleri yapılacak. Bu acı günün seneidevriyesi öncesinde "6 Şubat resmi tatil mi, yarın okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, 6 Şubat'ta okulların var olup olmadığına dair son dakika gelişmeler...

6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ?

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin salı günü yıl dönümü anılacak. Bu vesileyle Adıyaman Valiliği ile tatil talebiyle görüşme gerçekleştirildi. Valiliğin talebe olumlu baktığı kaydedilirken konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

6 ŞUBAT 2024 OKULLAR TATİL Mİ?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, 6 Şubat tarihinin Valilik tarafından tatil edilmesini talep etti. MHP Adıyaman İl başkanı Ali Önat ve beraberindekiler, Vali Osman Varol'u ziyaret ederek, depremzedeler için talepte bulundu.

Ali Önat, "Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmesi ve deprem şehitlerinin anılması için 6 Şubat'ın tatil günü olmasını talep ettik" dedi.

Önat, taleplerinin olumlu karşıladığını ifade etti.

YARIN 6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem bölgesinde ya da Türkiye genelinde 6 Şubat gününün tatil olduğuna ilişkin henüz resmi açıklama bulunmuyor. Konuya dair bilgi geldiği takdirde haberimize eklenecek.
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