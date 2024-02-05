6 Şubat Depremi Anma ve Taziye Mesajları Resimli 2024 | 6 Şubat Depremi ile ilgili yazılar, sözler, mesajlar

6 Şubat depremi anma mesajları 2024 yılı itibarıyla birinci yılını yaşayan felaket için paylaşılmaya başladı. 11 ilde yıkıcı sonuçlar doğuran Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler sonrası şehirler toparlanmaya çalışırken sevdiklerinin acısını yaşayan depremzedeler unutulmuyor. Yas dolu günleri unutmamak ve bölge halkının yanında olmak adına sosyal medyada birçok paylaşım yapılıyor. İşte, 6 Şubat depremi taziye mesajları ve depremle ilgili sözler…



6 ŞUBAT KAHRAMANMAŞ DEPREMİ ANMA VE TAZİYE MESAJLARI



6 Şubat 2023'te tüm Türkiye yasa boğuldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.



Kaybımız büyük, sizi hiç unutmadık! Depremi hisseden ve etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun...



Yaşanan depremin ardından sosyal dayanışmanın ve ülkece birbirine bağlılığın en güzel örneğini gösterdiğimiz için şükürler olsun. Depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı, yakınlarına sabır diliyorum.



6 Şubat depremi ile hayatın ve güçlü bina yapılandırmalarının önemini bir kez daha hatırlıyor ve kayıplarımızı saygı ve dua ile anıyoruz...



6 Şubat 2023'te kaybettiğimiz canların anısına, sevdiklerimizi daha sık sıkı sarılmanın, onlara değer vermenin ve her anın kıymetini bilmemenin önemini bir kez daha hatırlatıyoruz. Ruhları Şad olsun.



"Depremler toprağın sadece yüzeyini değil, aynı zamanda hayatlarımızın derinliklerini de sarsar."



İzlerini hala taşıdığımız 6 Şubat depremi anısına sevdiklerimize daha sıkı sarılıyor, yaralarımızı her daim daha hızlı sarmanın gururunu yaşıyoruz. Milletçe daha güzel yarınlarda kayıplarımızı anarak birlik olmak dileğiyle... Başımız sağ olsun.



6 Şubat Depremi'nin 24. yılında, hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. Her yıkımdan dersler çıkararak, yaralarımızı sarmak umudu ile...



Deprem riskine karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Daha güçlü binalarda, huzurla yaşayalım. Başımız sağ olsun....







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