6 Şubat 2024: Yarın okullar tatil mi? Okul var mı, açık mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim Öğretim dönemine ilişkin takvimi açıkladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 19 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli 15 günlük ara tatilinin 5 Şubat Pazartesi günü, ilk okul zilinin çalmasıyla sona ereceği belirtilirken yurt genelinde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle ara tatilin uzatılacağı iddia edildi. Peki 6 Şubat 2024 (yarın) okul var mı, tatil mi? 15 tatil uzatıldı mı? İşte MEB son kararı...



6 ŞUBAT 2024: YARIN OKULLAR VAR MI, RESMİ TATİL Mİ?



6 Şubat 2024 Salı günü ile ilgili resmi tatil olması hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi takvimine göre, 1. Dönem sömest tatili 19 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yaşanacak. Okula dönüş ise 5 Şubat Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla gerçekleşecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

MEB tarafından ilan edilen akademik takvime göre bu yıl yaz tatilinin başlangıcı 14 Haziran 2024'tür. Bu dönemde başlayacak uzun yaz tatilinin eylülün başında bitmesi planlanıyor.

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı