6 Şubat 2024: Resmi tatil mi, okullar tatil mi? Okul var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim Öğretim dönemine ilişkin takvimi açıkladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 19 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli 15 günlük ara tatilinin 5 Şubat Pazartesi günü, ilk okul zilinin çalmasıyla sona ereceği belirtilirken yurt genelinde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle ara tatilin uzatılacağı iddia edildi. Peki 6 Şubat 2024 (bugün) okul var mı, tatil mi? 15 tatil uzatıldı mı? İşte MEB son kararı...



6 ŞUBAT 2024: RESMİ TATİL Mİ?



6 Şubat tarihlerinin resmi tatil ilanı için başvuru yapıldı ancak henüz şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.



6 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI?



HATAY



Hatay Valiliği, konuyla ilgili yaptığı duyuruda büyük afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini bildirdi. Buna göre kentte yarın (6 Şubat) okullarda eğitim ve öğretim yapılmayacak.



KAHRAMANMARAŞ



6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da eğitime 1 gün ara verildi. Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"6 Şubat 2023'te ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir."



ADIYAMAN



Adıyaman'da, valilik tarafından 6 Şubat tarihinde okullar tatil edildi. Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2024 Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.



GAZİANTEP



Gaziantep Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla il genelinde eğitime yarın ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle eğiteme ara verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde 06 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."



Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eğitime il genelinde ara verilmesini kararlaştırdıklarını belirterek, "Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizdeki tatil kararımızı, sizlerden gelen yoğun talep ve depreme ilişkin anma faaliyetlerini yapabilmeniz için il geneli olarak güncelledik. Allah bir daha ülkemize bu acıyı yaşatmasın." ifadesini kullandı.



MALATYA



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenleneceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "İlimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize kamu hizmetini aksatmayacak şekilde kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak her türlü kolaylık sağlanacaktır."



OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi takvimine göre, 1. Dönem sömest tatili 19 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yaşanacak. Okula dönüş ise 5 Şubat Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla gerçekleşecek.



YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?



Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.



2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?



İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.



2023-2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?



MEB tarafından ilan edilen akademik takvime göre bu yıl yaz tatilinin başlangıcı 14 Haziran 2024'tür. Bu dönemde başlayacak uzun yaz tatilinin eylülün başında bitmesi planlanıyor.



2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ



Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

