6 saniye kuralı futbol, 6 saniye kuralı nedir?

6 saniye kuralı futbol için en son Galatasaray ile Gaziantep FK maçında yaşanan bir pozisyon sebebiyle yeniden gündeme geldi. Kalecinin sebep olduğu 6 saniye kuralı futbol içerisinde var olan ancak fazla uygulanmayan bir kural olarak bilinir ve 6 saniye kuralı nedir sorusu sürekli sorulur. 6 saniye kuralı açıklama, 6 saniye kuralı nedir? 6 saniye kuralı nasıl olur? 6 saniye kuralı nasıl uygulanır sorularının cevapları için haberimizi ziyaret edebilirsiniz...

22 Haziran 2020 01:10
6 saniye kuralı futbol, 6 saniye kuralı nedir?
6 saniye kuralı nedir ile ilgili yapılan açıklamalar sebebiyle sizler için var olan bilgileri derledik. Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmada kaleci Okan Kocuk'un sebep olduğu 6 saniye kuralı hakem Alper Ulusoy tarafından verildi ve Türkiye gündemine girdi. Bu 6 saniye kuralı sebebiyle bir çok yorumcu ve değerlendirme yapan eski hakemler düşüncelerini söyledi.
6 saniye kuralı futbol için nedir? 6 saniye kuralı nedir? 6 saniye kuralı ne anlama gelir? 6 saniye kuralı en son ne zaman uygulandı? anlamlarını bulmak için sizlere özel olarak bilgileri derledik.

6 SANİYE KURALI NEDİR? FUTBOLDA 6 SANİYE KURALI

Futbolda 6 saniye kuralı nedir konusuyla ilgili yapılan yorumlar ve değerlendirmeler sonrasında FIFA'nın koyduğu kaleciler için 6 saniye kuralı nedir açıklamasını yapıyoruz. Bu kural öncelikle kalecilerin topu oyuna sokması ile alakalıdır.



6 saniye kuralı nedir diye soranlar için en kısa açıklama şudur: Maç devam ederken, kaleci topu eline aldıysa 6 saniye içerisinde oyuna tekrar sokmak zorundadır. Eğer 6 saniye içerisinde sokmazsa endirek serbest vuruş kararı verilir

6 SANİYE KURALI RIDVAN DİLMEN YORUMU

"Türkiye'de tarihe geçecek bir karar verildi. 6 saniye kuralında. Bu 6 saniye kuralı ilk çıktığında bir gün de uygulayın diyordum. Bula bula da Galatasaray'ı buldu. İlklerin takımı. 1-2-3 kim sayacak diye bakıyordum. Bir de üzerine penaltı oldu mu. Galatasaray'da o penaltıyla 8 puan geriye düştü. Eğer seyircili olsaydı bu karar zordu."



Futbolda 6 saniye kuralı çok ender olarak verilen kararlardan birisidir. Futbolun kuralları kitabında 6 saniye kuralı nedir başlığının altında tanımı yapılır ancak genellikle uygulanmayan bir karardır. Bu kararın Galatasaray maçında 6 saniye kuralı nedir şeklinde aranmasının sebebi budur. Sadece Türkiye'de değil dünyada da 6 saniye kuralına ilişkin en son hafızalarda kalabilecek kadar yakın zamanda bu karar uygulanmamıştır. Bir futbolcunun 6 saniyeden fazla topu elinde tutması kararı nettir ancak dünyada pek fazla uygulanmamaktadır. 6 saniye kuralı nedir açıklamasına bakma gereksinimi duyulması da doğaldır.

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