6 saniye ihlalinin rekoru Loris Karius'ta!

Galatasaray'ın olaylı bir maç sonunda yediği penaltı golüyle Gaziantep karşılaşmasından 3-3'lük skorla ayrılmasının yankıları sürüyor.



Penaltı öncesinde hakem Alper Ulusoy'un verdiği "6 saniye ihlali" kararı sonrasında, daha önce diğer kalecilerin bu kurala uyup uymadığı merak konusu oldu.



Okan Kocuk'un 18.48 saniye topu elinde tuttuğunu tespit eden yayıncı kuruluş beIN Sports, yakın dönemde rekorun Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius'ta olduğunu söyledi.



Alman oyuncunun, Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta topu 19.92 saniye elinde tuttuğu görüntüler paylaşıldı.



MEHMET DEMİRKOL: "MUSLERA OLSA ÇALAMAZSIN"



Mehmet Demirkol da pozisyonla ilgili, "Okan 18 saniye tuttu topu elinde. Muslera olsa, çalamazsın bunu. Karşıdaki oyuncunun ağırlığı farklı. Muslera yapar mı? Her şeyin bir aması vardır. Bu bir masa ama burada yemek yenmez. Burada yemek yersen idareden 'Ne yapıyorsun kardeşim' derler. " yorumunu yaptı.



Öte yandan Galatasaray'da Fernando Muslera'nın da, Fenerbahçe derbisinde bu sezon 12 saniye elinde topu tutmasına rağmen endirekt vuruş verilmediği kaydedildi.



