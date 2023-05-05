6 Mayıs 2023 A101 kataloğu: A101 aktüel ürünler 5 Mayıs

6 Mayıs 2023 Salı A101 haftanın yıldızları yine yoğun ilgi gördü. Ayrıca A101 Ramazan özel hediye kartı ile ihtiyaç sahiplerine kolay ve güvenli alışveriş imkanı sunuyor. A101 hediye kartı, ister marketten hediye kartı olarak, ister SMS ile telefona yönlendirebileceğiniz sanal kod olarak alabilirsiniz. A101 aktüel 6 Mayıs 2023 kataloğu içerisinde ise; APEC 125 CC Benzinli Motosiklet dikkat çekiyor. Bu ürün A101 mağazalarında ve a101.com.tr A101 online satışta olacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Mayıs 2023!A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Mayıs 2023 yayımlandı. A101 katalog ürünleri her cuma satışa sunuluyor. Bim'in ürünleri alışveriş severler tarafından bu hafta da yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin en ekonomik market zincirlerinin başına gelen A101 market hafta içi ve hafta sonu kampanyaları duyuruldukları ilk andan başlangıç tarihine kadar tüketicilerin yoğun ilgisi ile karşılanıyor. A101 market hafta sonu ve hafta içi geçerli olacak olan 29 Nisan- 5 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Merakla beklenen yeni A101 aktüel kampanya kataloglarında kaçırılmayacak eşsiz fiyatlar var!A101 haftanın yıldızları yine yoğun ilgi gördü. Ayrıca A101 Ramazan özel hediye kartı ile ihtiyaç sahiplerine kolay ve güvenli alışveriş imkanı sunuyor. A101 hediye kartı, ister marketten hediye kartı olarak, ister SMS ile telefona yönlendirebileceğiniz sanal kod olarak alabilirsiniz. A101 aktüel 5 Mayıs 2023 kataloğu içerisinde ise; APEC 125 CC Benzinli Motosiklet dikkat çekiyor. Bu ürün A101 mağazalarında ve a101.com.tr A101 online satışta olacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Mayıs 2023 Perşembe üçlü kurabiye şekillendirici, 12 lira fiyatı. 5li krem renkli banyo seti, toplam 160 lira. ahşap ayakkabılık, 260 lira. tek kişilik lastikli çarşaf ve bir adet yastık kılıfı, 110 lira fiyatı.A101 aktüel ürünler kataloğundaki Beyaz Eşya grubunda ise; 15 dahika hızlı yıkama özelliği ile 1000 devirli SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 6099 TL, SEG Bulaşık Makinesi 4999 TL, Multicolling teknoloji, nem kontrollü sebzelik 402 litre net hacimli SEG No-Frost Buzdolabı 8599 TL, REGAL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2999 TL, REGAL Büro Tipi Buzdolabı 2999 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli El aletleri, Modern Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Kışlık Giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 4 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Onvo 55" Ultra HD Android Smart TV 6999 TL, Smart tv, dahili uydu alıcılı, exxen, youtube, netflix, ve premio video uygulamalı, 3 yıl Vestel servis garantili ücretsiz montaj avantajlı 2 yıl garantili Samsung 70" UHD 4K Smart TV 19999 TL, Elton 32" Uydu Alıcılı Android Smart Led TV 2899 TL, Phılıps 32" Uydu Alıcılı Led TV 4399 TL'den satışa sunulacak.A101 aktüel kataloğunun Teknoloji grubunda yer alan ve yeni kampanya döneminde geçerli olacak ürünleri bu kadarla sınırlı değil; Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli 6.5" ekran, 2 GB Ram, 32 GB hafızaya sahip 2 yıl garantili Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 2199 TL, Xiaomi Buds 3 Lite Bluetooth Kulaklık 349 TL, Bluetooth Spor Kulaklık 79,95 TL'den satılacak.A101'de bu hafta Çok Amaçlı ürünlerde; Volta APEC 49.4 CC Benzinli Moped 19.499 TL, Masa Takımı 1.990 TL, Mermer Desenli Katlanabilir Masa 299,95 TL, Mermer Desenli Yer Sofrası 179,95 TL, Plastik Koltuk Vito 99,95 TL, Metaltex 4 Katlı Metal Raf 129,95 TL, Piknik Seti 32 Parça 79,95 TL, Piknik Termos 139,95 TL, Kale Termos 30 Litre 299 TL, Karma Plastik Ürünler 24,95 TL, Büyük Çocuk koltuğu 89,95 TL, Diş Fırçalık 3,95 TL, Plastik Askı 6'lı Takım 22,50 TL, Magnetli Kapı Sinekliği 49,95 TL, Pencere Sinekliği 24,95 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.A101 4 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında; Tekstil ve Giyim grubunda; Kadife 80×300 cm Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 279 TL, Kadife 80×150 cm Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 139 TL, Kadife 80×200 cm Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 179 TL, Kadife 120×180 cm Kaymaz Taban Saçaklı Halı 239 TL,Kurulama Bezi 2'li Takım 15,95 TL, Sılk&Blue Kız Çocuk Gömlek Yakalı Pijama Takımı 129 TL, Sılk&Blue Bayan Baskılı Pijama Takımı 159 TL, Sılk&Blue Bay ve Bayan Görünmez Çorap 8,95 TL, Peregri Bay Sporcu Tişört 99,95 TL, Peregri Bayan Sporcu İspanyol Paça Pantolon 99,95 TL, Peregri Bay Sporcu Şort 99,95 TL'den A101 market şubelerinde satışa sunulacak.A101'de bu hafta bizleri çok sayıda Züccaciye ve Mutfak ürünleri karşılıyor. Hascevher 2'li Tava Seti 149,95 TL, Hascevher Düdüklü Tencere 299,95 TL, Hascevher Kızartma Tenceresi 129,95 TL, Luminarc Tabak Çeşitleri 19,95 TL, Keramika Çift Renk Kupa 24,95 TL, Keramika Çift Renk Kase 24,95 TL, Hascevher Metal Cezve 69,95 TL,Manuel Kollu Rende 149,95 TL, Karma Cam Ürünler 14,95 TL, Borosilikat 3'lü Kupa 39,95 TL, Desenli Cam Matara 19,95 TL, Cam Yağlık 4,95 TL, Safir Kase 29,95 TL, Plastik Ürünler 18,50 TL, Mug Termos 129,95 TL, Hazneli Sabunluk 12,95 TL, Limon Sıkacağı 19,95 TL, Su Matarası 18,50 TL, Plastik Ürünler 27,50 TL, Melamin Tepsi Çeşitleri 19,95 TL,TL olarak satışa sunulacak.