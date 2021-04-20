6 maddede Olimpia Milano - Bayern Münih serisi
THY EuroLeague'de Olimpia Milano ile Bayern Münih, çeyrek final serisinde karşı karşıya gelecek. Seri öncesi bilinmesi gerekenleri sıralıyoruz.
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20 Nisan 2021 07:41
- 01:28 Ayrılığın perde arkası: "UEFA para önerdi"
- 01:03 Ersun Yanal'dan hakem eleştirisi!
- 00:59 Ömer Erdoğan: "Galibiyetin yükü üstümüzden kalktı"
- 00:55 Pablo Laso: "Anadolu Efes bizden daha çok odaklanmıştı"
- 00:34 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Rakiplerimize teşvik primi gidiyor"
- 00:21 Liverpool'lu futbolcular; "Süper Lig'i istemiyoruz"
- 00:17 Chelsea'den sahasında şok puan kaybı
- 23:59 Manchester United'da istifa kararı
- 23:55 Almanya'da Schalke 04 küme düştü
- 23:42 Servet Yardımcı: "Siz kimsiniz de futbolu sahipleniyorsunuz?"
- 23:37 Leipzig düşme potasındaki Köln'e mağlup oldu
- 23:32 Bayern'in son kurbanı Bayer Leverkusen oldu
- 22:35 Reha Kapsal: "Beşiktaş, şampiyonluğu kaybediyor"
- 22:00 Ergin Ataman: "1 ya da 27 sayıyla kazanmanın farkı yok"
- 21:57 Erdoğan Yeşilyurt: "Galibiyet için oynadık"
- 21:42 Anadolu Efes, fark yaptı, seride 1-0 öne geçti!
- 21:40 Sergen Yalçın'dan şampiyonluk için flaş açıklama
- 21:35 Rıza Çalımbay: "Takıma mücadeleyi bıraktırtmadım"
- 21:33 Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor
- 21:32 Atiba: "Bir galibiyetle her şey düzelir"
- 21:29 Uğur Çiftçi: "İç sahada her maç favoriyiz"
- 21:19 Sergen Yalçın'dan Aboubakar açıklaması
- 21:18 Mecnun Otyakmaz: "Penaltı verilmedi"
- 21:17 Ahmet Oğuz: "UEFA için kazanmak istiyorduk"
- 21:12 Fabrice N'Sakala: "Son 2 maçta 2 puan beklemiyorduk"
- 20:58 Boupendza yine sahnede, Hatayspor kazandı!
- 20:53 Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde!
- 20:51 Beşiktaş'tan bir kayıp daha! Sivasspor'a takıldı
- 20:33 Türkiye'de günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı!
- 20:31 Süper Lig tepkisi: "Maça çıkmak istemiyoruz"
- 20:15 Beşiktaş'ta Welinton cezalı
- 20:15 Beşiktaş'ın Sivas'ta penaltı beklediği pozisyon
- 20:12 Mustafa Tokgöz: "İnanın biz de yorulduk!"
- 19:53 Sivasspor - Beşiktaş, ilk yarı için ne dediler?
- 19:48 Hamza Hamzaoğlu: "Pes etmeden devam edeceğiz"
- 19:48 Milli güreşçimiz Süleyman Atlı'dan altın madalya
- 19:42 Ünal Karaman: "Duruş gösterdik, sevindirici"
- 19:37 Ersan Parlatan: "Üzücü bir mağlubiyet aldık"
- 19:31 Sivasspor - Beşiktaş maçında penaltı tartışması
- 19:30 Francesco Farioli: "Kariyerimdeki en zor hafta!"
- 19:28 Mahkemeden Avrupa Süper Ligi kararı
- 19:25 Bülent Uygun: "Her maç keyif veren takımımı kutluyorum"
- 19:16 Nadal ve Djokovic arasında "rekor takıntısı" tartışması!
- 18:54 Yeni Malatyaspor, "usulsüz seyirci" nedeniyle PFDK'de!
- 18:54 Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!
- 18:31 Sergen Yalçın: "Aboubakar başlamak istedi"
- 17:59 Karagümrük - Göztepe maçında her şey var ama kazanan yok!
- 17:59 İlk 11'ler: Sivasspor - Beşiktaş
- 17:56 Düşme hattında kazanan yok: 1 puan!
- 17:45 Rizespor'dan Konyaspor'a karşı müthiş geri döndüş!
- 17:00 Raptors, Watanabe'nin sözleşmesini standart hale getirdi
- 16:56 Jalen Suggs, 2021 NBA Draftı'na katılacak
- 16:54 Serbest oyuncu dönemi, 2 Ağustos'ta başlayacak
- 16:50 Miami, Tyler Herro'nun "ünlü" statüsünden ötürü endişeli!
- 16:34 Süper Lig'de maç saatleri değişti
- 16:30 PFDK, Mustafa Cengiz'in cezasını açıkladı!
- 16:21 Buss: "Kobe'nin 2007'de Clippers'a gitme olasılığı yüksekti"
- 16:20 Andrea Pirlo'dan Avrupa Süper Ligi'ne destek
- 16:16 Stevens, Indiana'dan teklif aldığını yalanladı!
- 16:07 Scottie Pippen'ın oğlu Antron, 33 yaşında vefat etti..
AVRUPA'DAN FUTBOL
Liverpool'lu futbolcular; "Süper Lig'i istemiyoruz"
Chelsea'den sahasında şok puan kaybı
Manchester United'da istifa kararı
Almanya'da Schalke 04 küme düştü
Leipzig düşme potasındaki Köln'e mağlup oldu
Bayern'in son kurbanı Bayer Leverkusen oldu
Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor
Süper Lig tepkisi: "Maça çıkmak istemiyoruz"
Andrea Pirlo'dan Avrupa Süper Ligi'ne destek
Pep Guardiola: "Yerel ligleri öldüremezsiniz"
Boris Johnson: "Avrupa Süper Ligi'ni bitireceğim"
Liverpool kaptanı Milner'den Süper Lig sözleri
Jamie Carragher: "Liverpool yönetiminden utanıyorum"
Sir Alex Ferguson: "Bunlar Avrupa futbolundan uzaklaşıyor!"
Bielsa: "Güçlü fakiri yok etmek istiyor"
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