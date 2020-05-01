6 Kişi Ölecek filmi oyuncuları, konusu

Profesyonel bir keskin nişancı çözmesi gerek bir kumpas matematiğinde içerisinde kendini bulur. 6 hedefi, 6 saat içerisinde öldürmesi gerekiyor. İşte 6 Kişi filmi konusu ve oyuncuları...

01 Mayıs 2020 16:53
6 Kişi Ölecek filmi oyuncuları, konusu
Hız kesmeyen sürükleyici bir aksiyon filmi izlemek isteyenler 6 Kişi filmini tercih ediyor. Martin Kemp'in başrolünde yer aldığı filmde heyecan ve macera hiç eksik olmuyor. İşte 6 Kişi filmi konusu ve oyuncuları…
6 KİŞİ ÖLECEK FİLM KONUSU NEDİR?

Age of Kill, Neil Jones tarafından yönetilen ve Martin Kemp, Patrick Bergin, April Pearson, Philip Davis ve Bruce Payne'in oynadığı bir aksiyon filmi. Simon Cluett tarafından yazılmıştır.Siyah bir ops keskin nişancı olan Sam Blake (Martin Kemp), yalnızca "Jericho" olarak bilinen psikotik bir terörist tarafından altı saat içinde görünüşte ilgisiz altı kişiyi öldürmek için şantaja maruz kalıyor. Başarısız olursa, bir hedefi kaçırırsa, polise giderse veya yakalanırsa, ölüm oranı çok daha yüksek olacaktır.

6 KİŞİ ÖLECEK FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Martin Kemp - Sam Blake
Patrick Bergin - Sir Alistair Montcrief
Bruce Payne - James Newmont
Dexter Fletcher - Jackman
April Pearson - LexiPhilip
Davis - Bill Weybridge

6 KİŞİ ÖLECEK FİLMİ FRAGMANI İZLE

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