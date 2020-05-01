6 Kişi Ölecek filmi oyuncuları, konusu

6 KİŞİ ÖLECEK FİLMİ FRAGMANI İZLE

Hız kesmeyen sürükleyici bir aksiyon filmi izlemek isteyenler 6 Kişi filmini tercih ediyor. Martin Kemp'in başrolünde yer aldığı filmde heyecan ve macera hiç eksik olmuyor. İşte 6 Kişi filmi konusu ve oyuncuları…Age of Kill, Neil Jones tarafından yönetilen ve Martin Kemp, Patrick Bergin, April Pearson, Philip Davis ve Bruce Payne'in oynadığı bir aksiyon filmi. Simon Cluett tarafından yazılmıştır.Siyah bir ops keskin nişancı olan Sam Blake (Martin Kemp), yalnızca "Jericho" olarak bilinen psikotik bir terörist tarafından altı saat içinde görünüşte ilgisiz altı kişiyi öldürmek için şantaja maruz kalıyor. Başarısız olursa, bir hedefi kaçırırsa, polise giderse veya yakalanırsa, ölüm oranı çok daha yüksek olacaktır.Martin Kemp - Sam BlakePatrick Bergin - Sir Alistair MontcriefBruce Payne - James NewmontDexter Fletcher - JackmanApril Pearson - LexiPhilipDavis - Bill Weybridge