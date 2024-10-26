'6. Kaş Yarımadaton' yarışları yapıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kaş Yarımadaton" yarışları tamamlandı.



Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve sponsor firmaların destekleriyle gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 23 ülkeden 650 sporcu katıldı.



Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan'ın startını verdiği yarışlar, Cumhuriyet Meydanı, Kaş Marina ve Çukurbağ Yarımadası yol güzergahında 21, 12 ve 6 kilometre olmak üzere 3 ayrı mesafede düzenlendi.



- Üç parkurda rekor kırıldı



21K kadınlarda Yuka Akamatsu, 12K erkeklerde Aleksandr Kalugin ve 6K erkeklerde Mustafa Çınar parkur rekoru kırdı.



Yarış kapsamında çocuk koşusu da yapıldı.



İki gün süren organizasyon, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.



Törende dereceye giren sporculara madalya ve plaketleri verildi.



Törende konuşan Başkan Erol Demirhan, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:



- 21K erkekler



1- Ege Yoldüren 1.17.10



2- Taylan Dağ 1.22.03



3- Dmitrii Tikhanov 1.25.43



- 21K kadınlar



1- Yuka Akamatsu 1.34.35



2- Ailina Shamsutdinova 1.38.00



3- Iuliia Iliushchenko 1.43.00



- 12K erkekler



1- Aleksandr Kalugin 45.32



2- Enes Halit Yılmaz 46.05



3- Bektaş Erdinç Baydar 46.26



- 12K kadınlar



1- Sevgül Kaçak 57.42



2- Tatiana Grishina 58.33



3- Yana Fotina 1.01.11



- 6K erkekler



1- Mustafa Çınar 20.10



2- Ilia Temchenko 20.11



3- Sergei Platanov 24.30



- 6K kadınlar



1- Tuğba Üstün 28.32



2- Emine Uğur 29.25



3- Mervegül Özdemir 29.31



