6 gollü maç, Bursaspor'dan inanılmaz geri dönüş

Onur Atasayar

TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 berabere sonuçlandı.İstanbulspor'un golleri; 5. ve 12. dakikalarda Eduard Rroca ve 70. dakikada Onur Ergun'dan geldi. Bursaspor'un golleri ise 72. dakikada Ali Akman, 77. dakikada Emirhan Aydoğan ve 90+3'te'dan geldi.Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, puanını 22'ye yükseltti. Bursaspor ise 21 puana çıktı. İki takım 8. ve 9. olarak arka arkaya sıralandı.İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor'a konuk olacak. Bursaspor ise aynı haftada Eskişehirspor'u konuk edecek.Esenyurt Necmi KadıoğluDirenç Tonusluoğlu, Gökhan Barcın, Anıl UstaMuhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Levent Ayçiçek, Onur Ergün, Rroca, Uygar Mert Zeybek (Dk. 65 Egeha Gök), Abazaj (Dk. 60 Ali Dere), İbrahim Yılmaz (Dk. 88 Emir Gökçe)Mehmet Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver (Dk. 59 Aykut Akgün), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Kerem Şen (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Batuhan Kör (Dk. 69 Ozan İsmail Koç), Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Ali AkmanDk. 5 ve Dk.12 Rroca, Dk. 70 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 72 Ali Akman, Dk. 76 Emirhan Aydoğan, Dk. 90+4 Onur Atasaray (Bursaspor)Dk. 68 Ali Akman, Dk. 89 Ozan İsmail Koç, Dk. 90+1 Aykut Akgün (Bursaspor), Dk. 81 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 90+6 Levent Ayçiçek (İstanbulspor)