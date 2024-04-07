Yunanistan Şampiyonluk Grubu karşılaşmasında Olympiakos deplasmanda konuk olduğu Lamia'yı 5-1 mağlup etti.



Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Stevan Jovetic, 26. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi, 45+1. dakikada Kyriakos Papadopoulos (KK), 81. dakikada Georgios Kornezos (KK) ve 85. dakikada Youssef El Arabi, Lamia'nın golünü 88. dakikada Toshio Lake kaydetti.



Olympiakos bu galibiyetle puanını 63'e çıkartıken, Lamia ise 34 puanda kaldı.



Olympiakos ile Fenerbahçe arasındaki maç 11 Nisan Perşembe oynanacak.





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