6 gollü karşılaşmada kazanan Olympiakos

Yunanistan Şampiyonluk Grubu'nda Olympiakos deplasmanda Lamia'yı 5-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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6 gollü karşılaşmada kazanan Olympiakos
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07 Nisan 2024 18:52
Son güncelleme 07 Nisan 2024 19:28
Yunanistan Şampiyonluk Grubu karşılaşmasında Olympiakos deplasmanda konuk olduğu Lamia'yı 5-1 mağlup etti.

Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Stevan Jovetic, 26. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi, 45+1. dakikada Kyriakos Papadopoulos (KK), 81. dakikada Georgios Kornezos (KK) ve 85. dakikada Youssef El Arabi, Lamia'nın golünü 88. dakikada Toshio Lake kaydetti.

Olympiakos bu galibiyetle puanını 63'e çıkartıken, Lamia ise 34 puanda kaldı.

Olympiakos ile Fenerbahçe arasındaki maç 11 Nisan Perşembe oynanacak.

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