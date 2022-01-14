6. dakikada Ahmet Çalık!

Beşiktaş ve Gaziantep arasındaki mücadelenin 6. dakikasında oyun durdu ve Ahmet Çalık anıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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6. dakikada Ahmet Çalık!
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14 Ocak 2022 20:12
Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki mücadelenin 6. dakikasında trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık anıldı.

Ersin Destanoğlu, 6. dakikada topu taca attı. Gaziantepli futbolcular tacı hemen kullanmadı. 6 numaralı formayı giyen Ahmet Çalık için 1 dakika boyunca oyun başlamadı. İki takımın futbolcuları ve tribünler Ahmet Çalık'ı alkışladı.

Maç başında da Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulunuldu.

Gaziantepli futbolcular maç öncesi ısınmaya Ahmet Çalık'ı andıkları bir tişörtle çıktılar.

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