6'da 6 yapan TOFAŞ, lider olarak 2. tura çıktı

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Almanya temsilcisi Basketball Lowen'i deplasmanda 97-92 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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6'da 6 yapan TOFAŞ, lider olarak 2. tura çıktı
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14 Kasım 2024 00:21
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Almanya temsilcisi Basketball Lowen'i deplasmanda 97-92 yendi.

Braunschweig kentindeki Volkswagen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde rakibine 24-21 üstünlük kuran TOFAŞ, soyunma odasına ise 53-43 önde gitti.

Üçüncü periyot sonunda farkı 11 sayıya (66-77) çıkaran Bursa ekibi, mücadeleyi 97-92 kazandı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği TOFAŞ'ta 16 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ve 4 top çalmayla oynayan Reed öne çıktı.

Grup lideri olarak 2. tura yükselmeyi daha önce garantileyen TOFAŞ, 6'da 6 yaptı. Basketball Lowen ise grubu 3'er galibiyet ve mağlubiyetle 2. sırada tamamladı.

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