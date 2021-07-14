6. bölüm Cam Tavanlar Show TV 14 Temmuz Çarşamba izle full yayın
Cam Tavanlar Show TV'de 6. bölümüyle 14 Temmuz Çarşamba günü yayınlanıyor ve hayranları merakla bekliyor. İş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışının intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılacağı diziden yeni bir tanıtım yayınlandı. Romantik tanıtımda Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın uyumu dikkat çekiyor.
Genç yaşlarında elde ettikleri başarılarla herkesin beğenisini toplayan Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerini paylaştığı Ojo Pictures'ın yeni dizisi 'Cam Tavanlar 6. bölümü 14 Temmuz'da yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dikkat çeken dizinin bölümleri hayranları tarafından büyük beğeni kazandı ve bu haftaki bölüm merakla bekleniyor.
Cam Tavanlar 6. bölümü ile Show TV'de 14 temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlanacak.
Cem'in kırgınlığı devam ederken, Şinasi ve Süreyya'nın ikili hakkındaki yorumları izleyenleri gülümsetiyor. Leyla ve Cem'in yakınlaştığı anlarda ise heyecan doruğa çıkıyor. Ekrana gelen diğer tanıtımda ise ormanda kaybolan Şinasi ve Süreyya'ya neler olacağı merakla bekleniyor.
CAM TAVANLAR 5. BÖLÜM ÖZET Aşka davet eden bir müzik, alev alev yanan Leyla ve Cem, birlikte kotarmaları gereken bir gala… İkili, tüm bu koşuşturmanın arasında nihayet yollarını buluyor ve ilk kez hatalarıyla yüzleşiyor. İkisi de aynı yerde, aşkın tarafında şimdi… Peki, İskender? O bu aşkın neresinde? Leyla, Cem'in aşkıyla tutuşurken İskender yeni bir kart açıyor. Bakalım bu hamle Leyla'yı kazanmaya yetecek mi?
CAM TAVANLAR OYUNCULARI
Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar buluşuyor.