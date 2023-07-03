6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI 2023 ORANI NE KADAR | Emekli ve memur maaşı enflasyon farkı toplamı belli oldu mu?

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam alan memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alıyor. Haziran ayı enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş devam ederken gözler "6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, Haziran 2023 6 aylık enflasyon farkı toplamı ile ilgili detaylar...Ocak-Haziran ayları arasındaki enflasyon rakamlarını kapsayan 6 aylık enflasyon farkı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı belli oldu. Kesin oran, Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 2023 Temmuz emekli ve memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı?Buna göre:* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.Memur ve emeklilerin zam oranı da 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artarken yıllık bazda yüzde 39,59'a gerilediTüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,59 ile son 17 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 40,76 ile son 24 ayın en düşük seviyesine geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayısta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 63,72, yurt içi üretici fiyatları yüzde 95,8 arttı.Aylık bazda TÜFE yüzde 0,04, Yİ-ÜFE yüzde 0,65 artış gösterdi.TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,81 yükseldi.Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 39,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 40,76 oldu.Böylece yıllık enflasyon, TÜFE'de son 17, Yİ-ÜFE'de ise son 24 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.TÜFE, Aralık 2021'de yüzde 36,08, Yİ-ÜFE de Mayıs 2021'de 38,33 seviyesinde gerçekleşmişti.