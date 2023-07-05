Haber Tarihi: 05 Temmuz 2023 10:34 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 10:34

6 Aylık Enflasyon Oranı Farkı 2023: Memur ve Emekli Zammı

6 aylık enflasyon farkı toplamı için geri sayım sona erdi. Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik bir öneme sahip olan 6 aylık enflasyon farkı, Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla netleşti. Bu bağlamda gözler "6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. Açıklamanın ardından gözler memur ve emekli zam oranına çevrildi. Öğretmen, doktor, polis, başkomiser, uzman öğretmen, hemşire, ön lisan, lisans ve ortaöğretim mezunu memurlar yeni dönemde alacakları zam oranları Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? İşte Ocak-Haziran 2023 6 aylık enflasyon farkı hakkında detaylar haberimizde...

6 Aylık Enflasyon Oranı Farkı 2023: Memur ve Emekli Zammı
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Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam alan memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alıyor. Haziran ayı enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş devam ederken gözler "6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, Haziran 2023 6 aylık enflasyon farkı toplamı ile ilgili detaylar...
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılacak.
6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor.

ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Memurlar yüzde 6'lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 11,77'lik enflasyon farkı alacak.

Memur ve emeklilerin kesin zam oranı refah payı eklenmesinin ardından belli olacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

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