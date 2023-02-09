6 aylık bebek 82 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Adıyaman'da enkaz altında kalan 6 aylık bebek, Ordu'dan giden ekiplerin çalışması sonucu 82 saat sonra kurtarıldı.

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6 aylık bebek 82 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
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09 Şubat 2023 16:48
Ordu'dan Adıyaman'a giden AFAD ekipleri, bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 82 saat sonra, 6 aylık Yiğit Çalış'ı enkazdan kurtararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Konuya ilişkin Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah razı olsun, devletimiz milletimiz el ele. Yoğun bir çalışma var. 6 aylık Yiğit Çalış bebeğimiz Ordu AFAD ve gönüllülerinin çalışması sonucu enkazdan sağ olarak çıkartılmış ve 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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