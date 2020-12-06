6 Aralık Pazar iddaa tahminleri!

6 Aralık Pazar günü hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 11. Hafta mücadelesinde Karagümrük sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde ilk 10 hafta sonunda aldığı 14 puanla zirveye doğru tırmanan ve gayet iyi yerde bulunan İstanbul ekibi, Rize karşısında da kazanarak yerini sağlamlaştırmak istiyor. Rizespor ise özellikle geçen hafta G.Saray karşısında hiç iyi sınav vermedi ve oynadığı futbolla büyük hayal kırıklığı yarattı. Üstelik İstanbul deplasmanında takımın en önemli oyuncularından birisi olan Boldrin'i kullanamayacaklar. Diğer önemli oyuncu olan Remy ise henüz rahatsızlığı sonrası tam toparlanabilmiş değil. Ben ev sahibi ekipten 3 puan bekliyorum. 1 seçimi makul tercih olacaktır.Süper Lig'de 11. Hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ersun Yanal ile birlikte 2. Maçını geçen hafta oynayan ve ciddi eksiklerine rağmen Erzurumspor karşısında oynadığı futbolla göz dolduran Antalyaspor, Ankaragücü karşısında kazanarak nefes almak istiyor. Ankara ekibi ise kötü gidişat sonrasında hoca değişikliği ile kendisine çare bulmaya çalıştıysa da bence bu kadro ile işleri hiç kolay değil. Antalya deplasmanında da ev sahibi ekibin galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum ve Ankaragücü'ne pek şans vermiyorum. 1 tercihi iyi oranı ile kuponlara yazılabilir.Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Denizlispor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta derbi mücadelesinde Beşiktaş karşısında hiç beklemediği bir mağlubiyet alan Fenerbahçe cephesinde moraller oldukça bozulmuş durumda. Sahada özellikle ilk yarı ilk 10 dakika dışında ağırlığını bir türlü hissettiremeyen ve 40 dakika 10 kişi kalan rakibi karşısında maçı kaybeden Erol Bulut ve öğrencileri için bu maçta 3 puandan başka seçenek adeta yok gibi gözüküyor. Elbette sakatlar, eksikler can sıkıyor ama geniş kadro ile bence bunun üstesinden gelebilirler. Denizlispor ise geçen hafta Başakşehir karşısında muazzam bir geri dönüş yaptı ve çok moralliler. Ancak F.Bahçe karşısında işleri kolay değil. 2 seçimi mantıklı tercih olur gibi gözüküyor.Fransa Ligue 1'de zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Lille sahasında Monaco'yu konuk edecek. Konuk Monaco oldukça formda. Son 4 maçtan 12 puan çıkartarak zirve yarışına ortak oldular. Lille ise üst üste 2 beraberlik aldı. Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldiler. Ligdeki son maçlarında da sahadan 1 puanla ayrılmışlardı. Artık ligde yeni bir seri başlatmaları gerekiyor. Bu karşılaşmada rakipleri zorlu Monaco olsa da iç sahada en azından kaybetmeyecekledir. Sistem ve yüksek oranlı kuponlar için ise önerim beraberlik olacak.İtalya Ligi'nde Roma ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Ligde 9 haftada Roma 17, Sassuolo 18 puan topladı. Kendi seviyesine göre müthiş bir 8 hafta geçiren Sassuolo, 9. haftada Inter'i ağırladığı maçta puan çıkartamadı ve ilk mağlubiyetini aldı. Şimdi de son 14 karşılaşmada sadece 1 kez yenebildiği Roma'ya konuk olacak. Şubat ayındaki maçı kazanan Sassuolo, Roma'yı deplasmanda hiç yenemedi (3 B, 3M). Ayrıca Roma'nın Sassuolo'yu ağırladığı 7 lig maçında ise karşılıklı goller oldu. Bu maç için direk Roma kazanır demek kolay değil çünkü Sassuolo iyi durumda. Önerim karşılıklı gol var tercihi olacak. Dileyenler 2,5 Üst seçeneğine de yönelebilirler. Sürpriz olarak ilk yarı 1,5 Üst denenebilir.İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Haftaya 21 puan ve averajla lider giren Tottenham, 13 puanlı Arsenal'i derbide puansız göndermek istiyor. Jose Mourinho sık sık kadro olarak şampiyonluğun imkansız olduğunu dile getirirken, ligde fırtına gibi esiyor. Bu hafta oynayacakları derbide ise karşılarında henüz ligin ilk bölümü olmasına rağmen havlu atmaya yakın Arsenal olacak. Arsenal'de Mikel Arteta'nın koltuğu ciddi şekilde sallanırken, sürpriz bir şekilde Maurizio Sarri ismi gündeme geldi. 10 haftada 5 mağlubiyet alan Arsenal'de Tottenham'a da kaybetmek için tadını iyice kaçırır. Arsenal'i yenmeyi seven Mourinho, Tottenham karşısına favori olarak çıkacak. Ancak Arsenal için bu karşılaşma, bir tepki maçı da olabilir. Bu yüzden karşılıklı gol var seçeneğini kuponlarda düşünebiliriz.İtalya Ligi'nde Crotone ile Napoli karşı karşıya gelecek. Gennaro Gattuso yönetiminde 9 haftada 17 puan toplayan Napoli, Milan'a kaybettikten sonra Roma'yı 4-0 yenerek tepki verdi. Şimdi lig sonuncusu Crotone'ye konuk olacaklar. Ligin zayıf takımı Crotone, 9 maçta sadece 2 puan alabildi. Juventus ve Torino gibi iki değerli takımdan puan almaları dikkat çekiyor ama bu hafta Napoli karşısında pek fazla şanslarının olduğunu düşünmüyorum. Haftanın bankolarından biri olarak gördüğü Napoli'yi kuponlarda işaretleyebiliriz.İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. 21 puanlı Liverpool, 2010'de Wolverhampton'a kaybettiği maçın ardından ligde rakibiyle oynadığı 6 maçı da kazandı. Liverpool iyi durumda ama son dönemdeki eksikler, takımın havasını ister istemez bozdu. Bu nedenle Liverpool'un alışık olduğumuz oyununu beklemek, rakibini sahadan silen performanslar beklemek şu aşamada doğru olmayabilir. Geçen hafta 1979'dan sonra Arsenal deplasmanında ilk kez kazanan Wolverhampton, Liverpool deplasmanında da ligde 2010'dan sonra ilk kez kazanmak için mücadele edecek. Taraf bahisi riskli olabilir ama son 5 maçın 4'ünde olduğu gibi bizleri yine 2-3 gol aralığında bir maç bekliyor.İtalya Ligi'nde Sampdoria ile Milan karşı karşıya gelecek. 9 haftada 23 puan toplayan Milan liderlik koltuğunda oturuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde de tur atlayan Milan'da işler yolunda gidiyor diyebiliriz. Ancak Sampdoria deplasmanı gerçekten onlar için zor geçebilir. Çünkü 11 puanı olan Sampdoria, son 4 haftada sadece 2 puan alabildi ve Claudio Ranieri'nin ekibi, Milan maçına yüksek konsantrasyonla çıkacaktır. Milan kadro olarak daha iyi ama Sampdoria'nın direnç gösterme ihtimali soru işareti oluşturuyor. Çünkü Zlatan Ibrahimovic henüz sakatlıktan dönmedi. Bu nedenle önerim 2-3 gol seçeneğinden yana olacak.