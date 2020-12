6 Aralık 2020 Pazar Tövbeler Olsun son bölüm izle

TÖVBELER OLSUN TRT CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Tövbeler Olsun dizisi TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor ve her pazar olduğu gibi 6 Aralık 2020 Pazar günü saat 20:00'de TRTekranlara geliyor. TRT 1'de yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinin başrolünde Erkan Can, Güven Kıraç gibi usta oyuncular oynuyor. Usta oyuncuların renk kattığı Tövbeler olsun dizisi yeni bölüm ne zaman, Tövbeler Olsun son bölüm soruları uzun süredir soruluyordu. Bu kez Tövbeler Olsun son bölüm TRT 1'de ekranlarda olacak.Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak. Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyor.TRT ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun son bölüm yayınlanacak ve dizi İstanbul Beykoz'daki film platosunda çekiliyor.Rafaello tarafından dolandırılan Namzet ve Latife hala olayın şokunu atlatamamıştır. TRT'de yayınlanan Tövbeler Olsun son bölüm Namzet ise bu durum yüzünden Osman'ı suçlamaktadır. Öte yandan şirketin durumunun kötüye gittiğini öğrenen Namzet herkesi acil toplantıya çağırır. Nazmiye ve Anıl'ın ilişkilerini ortaya çıkarmaya çalışan Ertan ise Anıl ile ilgili gerçeğe çok yaklaşmıştır. Sena yüzünden Aylin'le arası bozulan Buğra en sonunda gerçeği söyleyerek Sena'dan uzaklaşmak ister. Fakat bu defa da Latife ve Hülya buna engel olmak için büyük bir işbirliği kararı almıştır.Sena'nın şirketin başına geçtiğini öğrenen Namzet 'in de Buğra ve Sena ile ilgili planları vardır. Osman'ın tesadüfen karşılaştığı Mahir yüzünden Namzet 'in başına yine olmadık işler gelecektir.Namzet Mahir'den nasıl helallik alacak? Şirketteki köstebeği bulmak isteyen Nazmiye'ye neler bekliyor? Hülya ve Latife'nin planı ne? Osman'ın yanlış anlaması bu defa Namzet 'in başına ne işler açacak? Tüm bunlar olurken Horanta Holding'i bekleyen büyük tehlike ne?Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal bulunuyor.